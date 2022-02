annonse

Se for dere et afrikansk land der en har et politisk parti, som får titalls millioner kroner i overføringer fra en organisasjon. Som tilbakebetaling får organisasjonen vetorett over politikken og de får egne plasser i partiets ledelse. Dette er jo uproblematisk, for de jobber til det beste for de med partiboken i orden. Beklager, mener selvfølgelig innbyggerne.

Partiet vinner så regjeringsmakten og det første de gjør er selvfølgelig å betale tilbake til organisasjonen fra statskassen.

Som vanlig i et demokrati må en ha en uavhengig statsrevisor som skal kontrollere statsapparatet partiet nå styrer. Umiddelbart etter valget utnevner partiet en lojal partifelle og tidligere statsråd som tilfeldigvis også er en god venn av lederen som nå har blitt statsminister. Det er tryggest og best at det skjer slikt mener partiet, eller Partiet bør det staves.

Da landet i likhet med resten av verden står i en pandemi er det selvfølgelig betryggende at Folkehelseinstituttet styres med stødig hånd fra søsteren til den forrige partilederen. Det er tryggest slikt.

Landet skal så ha en ny sentralbanksjef og i likhet med andre demokratier er man opptatt av å ha en uavhengig sentralbank. Derfor har man også vedtatt at det skal være et tydelig skille mellom sentralbanken og politikken. Derfor kan man ikke utnevne en politiker i den rollen. Heldigvis fant Partiet en perfekt sentralbanksjef som knapt har vært politiker. Han har bare vært innvalgt i parlamentet i 25 år, statssekretær i 1 år, næringsminister i 3 år, finansminister i 1 år og statsminister i nesten 10 år. Det at han har gjort tjeneste for Partiet ved å være leder av både ungdomsavdelingen, for så hele Partiet er bare en stjerne i boken. Det står respekt av alle som bidrar til Partiet.

Det at den nye sentralbanksjefen er nær venn med statsministeren er selvfølgelig helt tilfeldig. Det at dagens partileder og statsminister ble håndplukket til jobben av den nye sentralbanksjefen skaper da ingen bindinger eller lojalitetsbånd. Det at han også har partiboken i orden er også tilfeldig. For landet har vedtatt at sentralbanken er uavhengig fra politikken, og da er det jo sånn. Det har landets parlament bestemt. Er du i tvil kan du kontakte Presidenten i det samme parlamentet. Ja, selv om han også er medlem av Partiet så kan han bekrefte det.

De som kritiserer denne utnevnelsen glemmer å fremheve at den nye sentralbanksjefen har bred erfaring utenom politikk. Han har jo jobbet et helt år i statens eget statistikkbyrå, for ikke å snakke om hans arbeidsbakgrunn fra partiavisen, Arbeiderbladet/Dagsavisen.

Den avisen er nå forresten helt uavhengig fra Partiet, det har vi vedtatt. Det er bare helt tilfeldig at avisen ba leserne stemme på Partiet og at avisen mener at Partiets tidligere store leder bør bli sentralbanksjef. Det at avisen i det store og hele støtter Partiet i alt de gjør skyldes enkelt og greit at Partiet vil det beste for sitt folk og gjør alt perfekt. Det at Partiet (regjeringen) overfører 35 millioner kroner til den uavhengige avisen viser tydelig at Partiet ikke er redd for uavhengige medier, tvert imot.

Partiet er heller ikke redd for mediemangfold, Partiet og staten har også en egen rikskringkaster med flere kanaler på radio og TV. Partiet finansierer rikskringkasteren med 6300 millioner kroner hvert år. Derfor kan man ikke beskylde Partiet for ikke å bidra til mediemangfold. Kringkasteren ledes med stødig hånd fra en tidligere ansatt i Partiets lojale støtteparti, men som selvfølgelig meldte overgang til Partiet rett før han fikk jobben som kringkastingssjef. Partiet vil jo bare det beste for sitt folk, det er da fornuftig at kringkastingen også ledes av en lojal partifelle.

Det er også viktig med kontroll av kringkastingen, derfor har vi et kringkastingsråd. Da Partiet kom til makten igjen sørget man for å skifte ut lederen der sånn at tidligere nestleder i det logrende støttepartiet fikk den jobben. Han er også helt uavhengig selvfølgelig, for den tidligere nestlederen er jo redaktør i en avis som tilfeldigvis mottar store summer i pressestøtte.

Partiet tar derfor sterk avstand fra de onde tungene som beskylder Partiet for kameraderi, manglende demokratisk forståelse og maktfordeling. Partiet sørger bare for at de beste får jobbene i samfunnet vårt. De beste er selvfølgelig de som vil det beste for folket og de er medlem av Partiet.

Hva hadde vi kalt et slikt land? Bananrepublikk?

