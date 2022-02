annonse

annonse

Elon Musk mener de etablerte mediene sprer unødvendig mye hat og negativitet.

De siste ukene har mediene hengt seg på heksejakten mot Joe Rogan etter at musiker Neil Young truet, og siden fjernet musikken fra Spotify, fordi de ikke ville sparke ut podkast-stjernen.

Media har stemplet Rogan som en konspirasjonsteoretiker og rasist. Nå reagerer Elon Musk på hvordan mediene holder på.

annonse

– Hvorfor er de tradisjonelle mediene så hatefulle? Seriøst spørsmål, skrev han på sin twitter-profil.

Why is the “traditional” media such a relentless hatestream? Real question. — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2022

Engasjementet har ikke latt vente på seg og over 33 000 har delt meldingen.

annonse

I kommentarfeltet utdyper Musk etter at en person bemerket at negative nyheter selger best.

– Det er til en viss grad sant, men folkelige podkaster som ikke er negative, som Rogan, Fridman, Dodd, TED-intervjuer osv. er veldig populære. Kanskje en av grunnene til hvorfor tradisjonelle medier er så negative er fordi gamle vaner dør hardt? De prøver så sjelden å være positive, skriver han.

Folkets fiende

Musk legger også til at fokuset fra media er kun negativt og forferdelig. Mange er enige.

– Bedriftspressen er folkets fiende, skriver mediepersonligheten Michael Malice i et svar.

Den sosiale medieplattformen Gab.com har også svart Musk med et skjermbilde av noe han har skrevet tidligere.

– Hvem tror du «eier» pressen, står det på skjermbildet.

annonse

– Arroganse, misunnelse og usikkerhet utgjør en stygg blanding, er svaret fra den politiske kommentatoren Tom Fitton.

Elon Musk har flere ganger den siste tiden vist misnøye med mediene. Han har også støttet de kanadiske lastebilsjåførene som for tiden demonstrerer mot koronarestriksjoner i Canada.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474