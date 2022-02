annonse

annonse

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) sier at mange av deres medlemmer tar kontakt og er fortvilet. De får krav fra firmaer de aldri har hørt om.

– Gjeldsoffer-Alliansen har arbeidet i dette feltet i 30 år, og kjenner godt til inkassobransjens grådighet. Vi kjenner også godt til at bransjen for en del år siden begynte å kjøpe opp gjeld, for så å inndrive denne selv. Et slikt oppkjøp skjer ikke bare en gang, men vi har observert at denne gjelden selges videre og videre, sier leder Bengt Scheldt til Resett.

Scheldt forteller at det som imidlertid opptar dem mest for tiden, er inkassobransjens endring i adferd. Før gjorde de en jobb eksempelvis for banken, med å inndrive ubetalt gjeld. Nå observerer Gjeldsoffer-Alliansen at så snart noen kontakter inkassobyrået i et forsøk på å forhandle, blir saken umiddelbart oversendt namsmannen for inndriving. De har begynt å omtale inkassobransjen som «ekspedisjonskontor».

annonse

Les også: Tidligere journalist refser politikere og kraftbyråkrater: – Statnett bør settes under administrasjon og etterforskes (+)



– Denne adferden medfører at namsapparatet er i ferd med å knele av den store tilgangen på saker, sier han til Resett.

Dette igjen medfører at det tar svært lang tid å få etablert en gjeldsordning, forteller Scheldt. Han sier at de nylig fikk melding om at Namsfogden i Stavanger bruker rundt 16 måneder før de begynner å behandle en søknad om gjeldsordning, og at selve behandlingstiden er rundt fire måneder.

annonse

Jurist, historiker og forbrukeraktivist Gordon Spangelid skrev nylig et kritisk innlegg i Nettavisen om inkasso, der han påstår at inkassobransjen eier eller har direkte interesse i mer enn halvparten av inkassogjelden i Norge, som er på over 115 milliarder kroner. De kjøper opp råtten gjeld, for så å drive den inn over lang tid.

– De som har fulgt med vet at flere selskaper har misbrukt rettslige inkasso for å kreve inn småbeløp med en fortjeneste som overstiger fantasien. Bompenger og egenandeler i helsetjenesten er gode eksempler på det, skriver Spangelid.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

Strømprisen er merkbar

Gjeldsoffer-Alliansen har merket en økende pågang etter at strømprisen har gått kraftig opp.

– Vi har fått en del meldinger fra våre medlemmer som er bekymret for høye strømregninger, kombinert med permitteringer, sier Scheldt til Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474