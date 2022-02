annonse

annonse

Den republikanske nestoren Mitch McConnell er svært kritisk til hvordan de to partifellene Liz Cheney og Adam Kinzinger er blitt behandlet av eget parti fordi de har uttalt seg sannferdig om hva som skjedde da Trump-tilhengere stormet Kongressen i et forsøk på å hindre en fredelig maktovertagelse.

Cheney og Kinzinger ble i forrige uke fordømt av Republikanernes nasjonalkomité (RNC) fordi de etter deres mening hadde opptrådt illojalt mot ekspresidenten ved å delta i komiteen som gransker fjorårets angrep på Kongressen, og ved at de har unnlate å støtte ekspresidentens udokumenterte påstander om at valget ble stjålet, og for å ha omtalt angrepet mot Kongressen på en nøytral og sannferdig måte.

Demokratene ønsket først at komiteen, som skulle undersøke bakgrunnen for angrepet på de demokratiske prosessene som kulminerte med stormingen av Kongressen, skulle være tverrpolitisk sammensatt og at begge partier skulle ha like mange medlemmer og lik innflytelse på komiteens arbeid. Etter at Trump gikk ut og kritiserte opprettelsen av at det i det hele tatt skulle opprettes en granskingskommisjon, valgte imidlertid McConnell og flertallet av republikanerne å ikke ville delta i granskingen av angrepet. De to republikanerne Liz Cheney og Adam Kinzinger sa seg imidlertid villig til å delta i granskingen av hva som førte til angrepet på Kongressen og har deltatt i arbeidet på lik linje som demokratene.

annonse

Får kritikk for å ville finne ut hva som skjedde

At de to republikanerne valgte å delta i arbeidet med å finne ut hva som skjedde i forkant, under og etter angrepet på Kongressen har imidlertid medført at de har måttet tåle sterk kritikk fra ekspresidenten som ikke har ønsket noen gransking av hva han selv og tilhengerne hans gjorde i forbindelse med forsøket på å hindre en fredelig overdragelse av makten etter at Joe Biden vant valget med syv millioner flere stemmer enn Trump fikk og selv om valgmyndigheter over hele landet avviste alle påstander fra Trump-leiren om at det skulle ha foregått valgjuks i stor skala som kunne ha endret valgresultatet..

Fordømmelsen har splittet partiet, og nå har også den ledende senatoren Mitch McConnell kommet på banen.

Ifølge McConnell er det ikke nasjonalkomiteens oppgave å fordømme de to partifellene for deres politiske syn. Han omtaler dessuten angrepet på Kongressen som et «voldelig opprør», mens det i nasjonalkomiteens resolusjon omtales som «legitim politisk diskurs».

annonse

Voldelig opprør for å hindre en lovlig maktovertagelse

– Det var et voldelig opprør der målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertakelse fra en administrasjon til en annen etter et legitimt valg, sa McConnell da han under en pressekonferanse i går kommentere behandlingen av de to partifellene for første gang.

Han betegner nasjonalkomiteens fordømmelse av Cheney og Kinzinger som et brudd på partiets norm om hvilke saker partiet skal blande seg inn i.

– Tradisjonelt er nasjonalkomiteens syn av vi støtter alle medlemmer i partiet vårt uansett standpunkt i enkelte saker, sa McConnell under gårsdagens pressekonferanse.

Donald Trump derimot har ikke overraskende hyllet resolusjonen og har omtalt sine partifeller Cheney og Kinzinger som «rinos» – en forkortelse for Republicans in Name Only.

Nasjonalkomiteens fordømmelse av de to republikanske representantene er blitt tolket som nok et forsøk på å tone ned alvoret i fjorårets storming av Kongressen, som førte til at flere mennesker mistet livet. At angrepet på Kongressen blir omtalt som «en legitim politisk diskurs» har vakt oppsikt, men ifølge Kevin McCarthy omfatter ikke begrepet de som utøvde vold.

– Alle vet at enhver som brøt seg inn og forårsaket skade som det ikke ble bedt om, er folk som bør sitte i fengsel, noe vi har sagt helt fra begynnelsen, sa McCarthy til en CNN-journalist i går.

I resolusjonen er det imidlertid ingen fordømmelse av volden som ble utøvd under stormingen.

Enkelte republikanere rykket ut og kritiserte nasjonalkomiteens resolusjon straks etter at den ble vedtatt fredag.

annonse

– Det er skammelig for et parti å straffe folk som følger sin samvittighet, som søker sannheten til tross for at de utsettes for hets, sa senator Mitt Romney, partiets presidentkandidat i 2012.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474