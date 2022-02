annonse

annonse

Islamistgruppen må sikre menneskerettigheter og økt politisk inkludering hvis den ønsker å bli anerkjent av det globale samfunnet, fastslår Kreml.

Russland er klar til å støtte Taliban-regjeringens innsats for å oppnå internasjonal anerkjennelse hvis Kabul oppfyller sine forpliktelser til menneskerettigheter og etno-politisk inkludering, sa den russiske presidentens utsending for Afghanistan, Zamir Kabulov, tirsdag.

I et intervju med Moskva-avisen RBK, gjengitt i RT, forklarte Kabulov hva som kreves av islamistgruppen hvis den ønsker å bli anerkjent som den legitime politiske autoriteten i Kabul.

annonse

– Det globale samfunnet har en liste med krav. Først av alt, etnopolitisk inkludering av Taliban-regjeringen. Det er representanter for andre etnisiteter i regjeringen, men alle er medlemmer av Taliban. For det andre forventer vi at Taliban respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Til å begynne med snakker vi om kvinners rett til arbeid, i tillegg til andre borgerrettigheter, sa han.

Betingelsene for å offisielt anerkjenne de nye afghanske myndighetene vil være modne etter at det er gjort betydelige fremskritt innen disse spørsmålene, konkluderte Kabulov.

Diplomaten la til at Moskva ikke prøver å påtvinge Kabul russiske idéer, siden Afghanistan har sine egne kulturelle og religiøse tradisjoner, men rådet Talibans ledelse til å studere praksisene til andre muslimske nasjoner.

annonse

Nød

Den russiske tjenestemannen bemerket også at det døde 135 barn i Afghanistan bare forrige uke. Han mener at den reelle situasjonen i landet er enda verre enn det som rapporteres av FN.

– Hvis Taliban ønsker å beholde makten, må de skape normale forhold for de fleste innbyggere, noe som er umulig uten internasjonal humanitær og økonomisk hjelp, sa Kabulov.

Kabulov mener at USA og landets allierte er delvis ansvarlige for den afghanske humanitære krisen. Vesten har blokkert Kabuls finansielle eiendeler og har kuttet landets banksystem fra SWIFT. Sistnevnte grep hindrer internasjonale organisasjoner i å gi økonomisk støtte til Afghanistan. Utsendingen kritiserte også amerikanske krav om å avnasjonalisere Afghanistans sentralbank, og hevdet at det ville være ydmykende for Kabul.

– Amerikanerne ser ut til å glemme at de har tapt krigen og ikke omvendt. Så det er ikke opp til dem å diktere kapitulasjonsvilkårene, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474