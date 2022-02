annonse

Sjåføren av en bergingsbil skal ha blitt angrepet av flere gutter da en bil skulle taues fra Flaen busstopp på Ammerud i Oslo.

Sjåføren skal ha blitt slått av guttene og truet med kniv. Det skriver Oslo-politiet på Twitter.

Årsaken til at bilen skulle taues var at den var førerløs og sto til hinder på busstoppet, opplyser Oslo politidistrikt. Da bilen var på planet, dukket det opp gutter som ikke ville at bilen skulle fjernes.

Bergingsbilsjåføren skal ha blitt slått i ansiktet.

Politiet søker nå etter mistenkte i området med flere patruljer.

Politiet meldte om hendelsen klokken 21.38 onsdag kveld.

