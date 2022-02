annonse

annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har imidlertid bedt om en ny habilitetsvurdering på grunn av hans relasjon til kronprinsparet.

Støre ønsker derfor at Lovavdelingen i Justisdepartementet skal foreta en ny habilitetsvurdering og gir i den forbindelse en beskrivelse av sin kontakt med kronprinsparet siden 2010, skriver Dagbladet.

Bakgrunnen skal være spørsmålet om han er inhabil til å delta i behandlingen knyttet til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit sin apanasje.

annonse

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK sier følgende:

– Jonas Gahr Støre fikk mange spørsmål fra pressen om sin relasjon til kronprinsparet i forbindelse med at han ble utnevnt som statsminister i 2021. Hans vurdering er at han ikke er inhabil, men han har for ordens skyld bedt om en oppdatert habilitetsvurdering i lys av hvor mye kontakt han har hatt med kronprinsparet siden forrige vurdering i 2010, sier hun.

SMK og Støre viser til beskrivelsen av den private relasjonen mellom Støre og kronprinsparet som ble gitt i 2010, og i tillegg gir Støre nå en ny beskrivelse av den private relasjonen i tiden etter 2010.

annonse

«Etter 2010 har omfanget av den private omgangen avtatt. Jeg mener å huske at jeg og min kone har vært på to private middager hjemme hos kronprinsparet siden 2010. Vi har også overnattet ei natt på deres hytte i Uvdal, og har ved en annen anledning spist lunsj der. Jeg mener at dette var i henholdsvis 2013 og 2018.»

Han fortsetter:

«Utover dette har vi bare sporadisk kontakt per SMS, i all hovedsak ved spesielle anledninger da vi sender hverandre gratulasjoner og liknende. Jeg mener at min relasjon til kronprinsparet ikke kan beskrives som et nært personlig forhold, som var formuleringen i Lovavdelingens uttalelse i 2010», har Støre skrevet i beskrivelsen som er datert 12. oktober 2021.

I 2010 konkluderte Lovavdelingen på følgende måte:

«Vi antar at utenriksministerens vennskap med kronprinsparet ligger i grenseland for det som i utgangspunktet kan medføre inhabilitet. Under henvisning til de konstitusjonelle sidene ved apanasjen, mener vi at det samlet sett ikke er grunnlag for å konstatere inhabilitet. Utenriksministerens relativt perifere rolle ved fastsettelse av apanasjen trekker i noen grad i samme retning.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474