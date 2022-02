Vi skal sørge for at industri og husholdninger ikke skal få for høy strømpris, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på regjeringens pressekonferanse om havvindprosjektet.

Strømaktører har sagt at de er avhengige av hybridkabler, som kan bidra til å eksportere norsk havvindkraft til utlandet, for å starte opp prosjektet. Men Senterpartiet er blant dem som har vært svært skeptisk til dette, og realpolitisk har dette altså medført at i første omgang skal kraften sendes rett til det norske fastlandet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreker imidlertid at de i fase to skal se på både nettløsninger og hybridløsninger.

– Vi venter ikke på det, men starter med strøm til land. I første fase sendes kraften rett til land, i neste fase kan vi åpne for en mer nettbasert løsning, uttalte han til NTB i dag.

Høyre: «Et industripolitisk mageplask»

Ikke et havvind-eventyr, men en flau bris og et «industripolitisk mageplask». Det var Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrups dom over regjeringens nye planer i dag.

– Her skalerer man ned satsingen som den forrige regjeringen hadde lagt opp til og skyver den ut i tid, sier Astrup til NTB.

– Sørlige Nordsjø II halveres. Dette er en tapt mulighet for leverandørindustrien i hele Norge og må være pinlig for industripartiet Ap, som i månedsvis har snakket om hvordan havvind skal bli det nye industrieventyret i Norge, fortsetter han.

Astrup mener planen er et tegn på at intern uenighet mellom Ap og Sp bidrar til det han betegner som dårlige løsninger for landet, for industrien og for forbrukerne.

SV: – En høring og finansiering i det blå

– Dette var skuffende. Regjeringen har varslet en gigantisk havvindsatsing, som skulle gi selskapene beskjed om hvordan sikre lønnsom utbygging av havvind. Istedenfor kommer regjeringen med en utredning, en høring og finansiering i det blå.

Det sier SVs næringspolitiske talsperson og nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han mener man må komme i gang raskere og sier SV flere ganger har løftet forslag som gjør at man kan komme i gang innen få år.

MDG: – Det kommer industrien i Kyst-Norge til å tape på

MDGs Rasmus Hansson mener regjeringens havvindprosjekt viser at proteksjonismen til Sp har vunnet over internasjonalt samarbeid og lønnsom industriutvikling.

– Regjeringen har besluttet å bygge ut lite vindkraft og bare knytte den til Norge, og ikke knytte den til kontinentet. Det betyr at den kraften må subsidieres, og de subsidiene må norske skattebetalere og strømkunder betale, sier Hansson til NTB og utdyper:

– Det er vanskelig å forstå at det kan tjene norske strømkunder når de kunne fått lønnsom kraft hvis regjeringen hadde åpnet for det næringslivet og kraftindustrien påpeker er lønnsomt, nemlig en hybridkabel til kontinentet.

Rødt: – Dette er et forsøk på å late som man gjør noe

Et forsøk på å maskere den store strømpriskrisen vi står i nå, sier Rødt om regjeringens havvindsatsing.

– Dette er et forsøk på å late som man gjør noe med strøm og kraft, men dette gjør ingenting med den strømpriskrisen vi står i akkurat nå, ut over å utsette avgjørelsen om vi skal bygge nye eksportkabler, som hybridkabler i realiteten er, sier Rødts Sofie Marhaug, nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Frp: Fremstår som et massivt subsidiesluk

Frps energipolitiske talsperson Frank Sve advarer mot en milliardregning for norske skattebetalere.

– Frp er sterkt skeptiske til at Ap og Sp fortsetter å føre en politikk som gambler med innbyggernes penger på enkeltnæringer og enkeltteknologier, hvor skattebetalerne blir pålagt urimelig høy risiko, men der store selskaper vil sitte igjen med potensiell gevinst, sier Sve til NTB.

Han mener havvindprosjektet fremstår som et massivt subsidiesluk gjennom ulønnsom utbygging av flytende havvind der norske skattebetalere sitter igjen med milliardregning og betydelig risiko og påpeker at industrien tidligere vært krystallklare på at lønnsomheten gjennom utbygging i Sørlige Nordsjø II forutsetter at de også kan eksportere kraft til utlandet ved behov gjennom hybridkabler.

– Vedum bør nå ta seg tid til å forklare velgerne grundig om hvem Senterpartiet vil gi påføre økte kostnader – skattebetalerne eller strømkundene? spør Sve.