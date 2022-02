annonse

Dyrebeskyttelsen har hentet begge kattene til kattemishandler og West Ham-spiller Kurt Zouma.

25-åringen mister også Adidas som sponsor og klubben bøtelegger forsvarsspilleren med en halv månedslønn, melder BBC.

The Sun publiserte tidligere i uken en video der Zouma mishandlet to av sine egne katter foran barna sine.

Han skal ha slått, sparket og kastet sko etter dem.

Det hele ble fanget på film av broren som lo av kattevolden. Flere sportskommentatorerer og tidligere fotballspillere har ønsket at West Ham-spilleren skal bli sparket ut av fotballen etter dyremishandlingen.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat. It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

Det vekket kraftige reaksjoner da West Ham valgte å starte med Zouma i hjemmekampen mot Watford tirsdag. Han fikk pipekonsert mot seg av begge lags supportere.

Britisk politi har bekreftet at de er i kontakt med dyrevernorganisasjonen RSPCA som følge av det som omtales som «hastehenvendelser» i saken.

Klubbsponsor Vitality har suspendert sponsoravtalen med West Ham etter at klubben valgte å starte med Zouma i tirsdagens kamp. To andre sponsorerer, Experience Kissimmee og Yield App, har begge uttalt at de evaluerer forholdet til klubben.

Underskriftskampanje

Onsdag ettermiddag opplyser organisasjonen at midtstopperens to katter «nå er ivaretatt av RSPCA».

– Vår prioritet er at disse kattene har det bra. De er blitt kontrollert av veterinærer, og de skal være hos oss så lenge etterforskningen fortsetter. Vi er takknemlige for alle som har uttrykt sin bekymring for kattene, sier en talsperson for RSPCA, ifølge BBC.

Zouma har kommet med en skriftelig beklagelse etter kattemishandlingen, og har hevdet at dette bare var et «engangstilfelle».

Over 110.000 personer har signert en underskriftskampanje der det kreves at franskmannen straffeforfølges for dyremishandlingen.

I kampanjen på nettstedet Change.org heter det: «I Storbritannia har vi lover mot mishandling av dyr, lover som bør gjelde for alle rike eller fattige, kjente eller ikke. Vi ber om at Metropolitan Police og RSPCA gjennomfører en hasteundersøkelse og rettsforfølger gjerningsmennene til denne avskyelige handlingen.»

