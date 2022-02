annonse

annonse

Tidligere statsminister John Major anklager nåværende statsminister Boris Johnson for å bryte koronaregler og forårsake politikerforakt.

Han er bekymret for at festene i statsministerboligen under koronanedstengingene i 2020 og 2021 gjør at politikerforakten vokser.

– Statsministeren og andre brøt koronareglene. Bråkjekke unnskyldninger ble diktet opp, og dag etter dag ble folket bedt om å tro det utrolige. Ministre ble sendt ut for å forsvare det uforsvarlige, og fikk seg selv til å se godtroende eller tåpelige ut mens de gjorde det, sa Major i en tale til en tenketank, ifølge NTB.

annonse

Major anser også at Johnson har ødelagt Storbritannias internasjonale rykte. Johnson sev avfeier dette kontant.

– Det stemmer beviselig ikke, sa han i en kort kommentar på reise i Warszawa.

Major var statsminister i Storbritannia mellom 1990 og 1997, og tilhører Det konservative partiet, der Boris Johnson er leder.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474