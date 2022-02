annonse

Elbilprodusenten Tesla har blitt saksøkt av California etter hundrevis av klager om rasediskriminering.

Ifølge The California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), en lokal myndighet i California som håndterer klager om bo- og arbeidsforhold, skal svarte arbeidere ha blitt utsatt for rasistiske utsagn og diskriminering. skriver NTB.

Både ledere og medarbeidere skal ha brukt rasistiske uttrykk, og ikke-svarte arbeidere skal ha fått fordelaktig behandling på bekostning av sine svarte kolleger, ifølge søksmålet.

Tesla, som er eid av milliardæren Elon Musk, har blitt saksøkt flere ganger som følge av diskriminering, ifølge NTB.

I en pressemelding omtaler Tesla søksmålet som «villedende». Søksmålet tar for seg forhold fra perioden 2015 til 2019, ifølge uttalelsen.

– Å angripe et selskap som Tesla, som har gjort så mye for California, burde ikke være målet for et offentlig byrå med påtalemyndighet, heter det.

