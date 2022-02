annonse

Familien har sendt ut en pressemelding om dødsfallet til komiker Bob Saget.

Saget ble funnet død på et hotellrom i forrige måned. Politiet mistenkte at Saget døde av hjerteinfarkt i søvne.

Den britiske avisen Daily Mail skrev at Bob Saget var fullvaksinert, og at han hadde fått sin booster-sprøyte bare en uke i forveien før dødsfallet.

Nå har familien kommet med en pressemelding hvor de skriver at skuespilleren døde av hodeskader etter at han falt og slo seg, skriver Fox News.

– Myndighetene har slått fast at Bob døde av hodeskader. De har funnet ut at han ved et uhell slo bakhodet, at han ikke tenkte mer over det og gikk og la seg.

Bob Saget ble for norske TV-seere kjent fra serien «Under samme tak».

