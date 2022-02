annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at vi kan ha nådd toppen av smittebølgen og eventuelt kommet over den.

– Norge er på vei mot en så stor grad av befolkningsimmunitet at smitten vil gå ned uten tiltak, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Det medfører en grunnimmunitet i befolkningen som gjør at reproduksjonstallet, antallet personer hver koronasmittede person smitter videre, faller under 1.

FHI antar videre at smitten kan falle også selv om man fjerner de siste koronarestriksjonene.

Likevel er det mulig at det vil ta noe tid før man ser en positiv effekt i form av nedgang i sykehusinnleggelser og sykemeldinger. Bukholm presiserer videre at smittetoppen også kan ligge en uke eller to frem i tid. Uansett legger FHI til grunn at den er nært forestående, om ikke den alt har kommet.

Regjeringen har tatt sikte på å oppheve de siste koronarestriksjonene innen 17. februar, men har åpnet for at det kan skje tidligere. Blant de gjenstående tiltakene er anbefalingen om én meters avstand, bruk av munnbind, testing og krav om fire dagers isolasjon ved smitte.

