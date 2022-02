annonse

Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes går herrenes 15 kilometer i OL fredag. Emil Iversen fikk ikke plass på laget.

Det ble klart på en pressekonferanse i OL-landsbyen i Zhangjiakou natt til torsdag.

– Uttaket er noe av det vanskeligste vi gjør, og det er tight. Det er de fire guttene som har blitt valgt til å representere Norge, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Emil Iversen fikk heller ikke nå plass på det norske laget.

– Emil har hatt en litt opp og ned-sesong. Han detter dessverre utenfor i dette uttaket. Det er fire som blir ansett som bedre enn ham akkurat nå, sier Nossum.

På spørsmål om Iversen er skuffet over vrakingen, bekrefter Nossum at han er det. Uttaket ble gjort onsdag. Landslagsledelsen opplyser at Iversen selv føler at han er i form.

Synes synd på kompisen

Johannes Høsflot Klæbo har fortsatt håp om å få se Iversen i OL-løypene senere.

– Det er en del av gamet. Det er så klart tøft å se en som er skuffet. Det er fullt forståelig og på mange måter positivt. Det viser at det betyr mye for ham, sier Klæbo.

– Selv om han ikke går denne distansen, er det flere distanser igjen. Mye kan skje. Det er et OL og det handler om å levere fra dag til dag, sier Klæbo.

Holund sa på pressekonferansen at han hadde håpet å være bedre med i skiathlonen, men at det ble for tøft.

– Jeg får håpe at formen er stigende utover i mesterskapet, sa Holund.

To ikke-norske gullfavoritter

Holund mener Ivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov skiller seg ut som klare medaljefavoritter før 15-kilometeren. Klæbo, som tok gull på sprinten, sier at det blir et tøft klassiskløp, men at han vil prøve å løse rennet på en annen måte enn i skiathlonen.

– Jeg må prøve å treffe på åpningsfart og disponere løpet godt, sier Klæbo.

Simen Hegstad Krüger tok sølv i øvelsen i Pyeongchang for fire år siden, men testet positivt for korona under treningssamlingen i Italia før OL. Det er fortsatt håp om å få ham klar til en eller flere av OLs siste langrennsøvelser.

