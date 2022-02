annonse

Porno forvrenger seksualiteten, skaper avhengighet og normaliserer det perverse, mener en kristen organisasjon.

– Når porno fremelsker kronisk utroskap, voldelig sex og eksperimentering utover det lovlige, bør det ringe noen kraftige varselbjeller hos oss, skriver Jarle Haugland i Vårt Land.

Han er daglig leder for Tro og Medier, og er bekymret for fremtiden.

– Jeg er redd for at noen fra neste generasjon snur seg til oss og spør, i kjølvannet av sårede og ødelagte mennesker: «Hvorfor gjorde dere ikke mer? Hvorfor ledet dere ikke oss bort fra dette og fortalte oss om en bedre vei?»

Haugland representerer også anti-pornogruppen Helt Fri. De skriver på hjemmesiden at Helt Fri har solid kunnskap om hva som er godt og sunt for vår seksualitet og om hvordan vår populærkultur og særlig pornografi er ødeleggende. De mener at de kjemper for en verden uten pornografi, til fordel for en verden preget av intimitet, trofasthet og kjærlighet. Dette gjør Helt Fri gjennom å formidle de negative konsekvensene ved pornobruk.

Jarle Haugland skriver i Vårt Land at pornografien er avhengighetsdannende, med lignende effekt som narkotika. Han sier etter å ha sett tusen samleier, mister pornografien sin effekt. Og man må søke til hardere stoffer. Mørkere, yngre, mer eksperimentell. Han forteller at de blir kontaktet av desperate mennesker som sitter dypt i gjørma.

Avhengighetsmekanismene fører til at det skapes et marked for det mest brutale og bestialske, skriver han.

Han mener at det er naivt å tro at pornografi kan være uskyldig.

– For det går en logisk tråd fra det uskyldige til det perverterte, fra mykporno til overgrep.

De aller færreste går denne linjen helt ut, forteller han, og legger til:

– Men enhver pornobruker bidrar til å opprettholde bransjen og skape et marked for at stadig nye blir avhengig og stadig nye søker til det ekstreme for å bli tilfredsstilt.

