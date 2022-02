annonse

annonse

Det rasistiske bildet er «Geografien» malt av den kjente kunstneren Axel Revold. Det henger på Hersleb videregående skole på Oslo øst.

– At elevene hver dag må bli konfrontert med Revolds kolonialistiske bilde oppfattes ganske ydmykende. Kolonialismen bygger tross alt på et rasistisk syn som unnskylder umenneskelig utnyttelse av en annen befolkning og del av verden, skriver Rana Issa i Vårt Oslo.

Da Axel Revolds bilde ble hengt opp i 1927 var dette et fattig arbeiderstrøk på Tøyen i indre Oslo øst. I dag er det få eller ingen norske elever igjen på Hersleb. Nå mener Rana Issa at kunstverket er ydmykende. Hun jobber på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo (UiO) og er også styremedlem i Masahat, en norsk organisasjon som jobber for å fremme arabisk kunst og kultur.

annonse

Les også: Innvandrer: – Den verste formen for rasisme i Norge er den blant innvandrere (+)

Istedenfor bilder fra norske kunstnere, slik som det hundre år gamle bildet av Axel Revold, så kan heller elevenes egne historier med eksil og innvandring få større rom, mener Issa.

– Da kan deres tragiske arv, som svarte og brune mennesker i eksil fra sine opprinnelsesland, bli tatt i betraktning. Nettopp fordi deres eksil og ensomhet er nært knyttet til den voldelige utnyttelsen av store deler av verden for de umettelige appetittene til hvite folk.

annonse

Som kulturarbeider kommer Issa med løsninger. Hun foreslår at bildet, som har hengt på skolen siden 1927, bør fjernes så snart som mulig og gjerne sendes til et museum som kan samle på slike rasistiske objekter. Alternativt kan man invitere kunstnere til å dekolonisere kunstverket ved å sminke det.

Les også: Et av Hans Geelmuydens «hvite privilegier» er å bli kalt rasist – og deretter måtte legge seg flat (+)

Axel Revold ble født i 1887 og døde i 1962. Han gikk på Statens Tegneskole og var elev av Henrik Sørensen. Deretter var han i lære hos den franske maleren Henri Matisse i Paris og ble professor på Statens kunstakademi. Han var sammen med Per Krohg og Alf Rolfsen ledende i «freskoepoken» i norsk kunst. Revold var med på å utsmykke trappeveggene i Universitetsbiblioteket og fresker til Oslo rådhus.

Fresken Geografien på Hersleb fra 1927 og er 650 x 220 cm. Den ble betalt av generalkonsul Peter Krag, som ville utsmykke Oslo-skolene.

Oslo kommunes kunstsamlinger skriver at som billedtema valgte kunstnerne ulike skolefag, og Revold tok for seg geografien. Omtrent midt på bildet sees en gutt som leker med en barkebåt mens han drømmer om store oppdagelser i fjerne strøk. Til venstre ligger Columbus skip utenfor en palmekledd øy med indianere. Så følger Nansens skute «Fram» i isen over Polhavet, mens den oppdagelsesreisende Henry Stanley til høyre er på vei gjennom Afrika.

– Det eneste denne fresken beviser for elevene som går på skolen er at det fins to muligheter for kontakt mellom hvite og svarte folk: enten skal de i konflikt og krige mot hverandre (hvor de hvite kommer til å vinne selvsagt), eller de svarte er tjenere hos de hvite, skapt for å bære på de hvites tunge lass, mener Rana Issa.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474