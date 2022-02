annonse

Politiet i Ottawa vurderer tiltak rettet mot alle barna som oppholder seg i de parkerte trailerne.

Ottawas ordfører Jim Watson har erklært unntakstilstand i byen, og ba tirsdag om forsterkninger på 1800 ekstra politifolk, skriver BBC.

– Jeg kommer til å bidra med den støtten som kreves, sier Statsminister Justin Trudeau.

Traileropprøret startet som en reaksjon på en ny lov som krever koronavaksinering for å krysse grensen mellom Canada og USA.

Demonstrasjonene har siden utviklet seg til en bredere protest mot koronarestriksjoner generelt. I Canada må man fremvise et gyldig vaksinekort for å slippe inn på de fleste steder innendørs, som restauranter, treningssentre og barer, skriver VG.

Det har ikke vært tilfeller av vold og de fleste demonstrantene opptrer fredelig, ifølge BBC.

– Det har ikke vært annet enn kjærlighet, samhold og fred her ute, sier John Van Vleet, en trailersjåfør fra Ontario.

– Det er viktig for meg å dra ned hit og kjempe for friheten min, sier han.

– Kanadiere har rett til å protestere, til å være uenig med regjeringen og til å gjøre sine stemmer hørt. Vi vil alltid beskytte den retten, skriver Statsminister Justin Trudeau på Twitter, Tirsdag.

Canadians have the right to protest, to disagree with their government, and to make their voices heard. We’ll always protect that right. But let’s be clear: They don’t have the right to blockade our economy, or our democracy, or our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2022