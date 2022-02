annonse

Politiet i Paris vil forby koronaprotester som hindrer trafikken.

De frykter kopier av demonstrasjonene som har lammet Canadas hovedstad Ottawa, skriver NTB.

– Vi vil utplassere personell som skal hindre at viktige veier blokkeres. De får i oppdrag å skrive ut bøter og pågripe dem som bryter med forbudet, melder politiet i den franske hovedstaden i en uttalelse.

Forbudet gjelder fra fredag til mandag. Sperring av veier kan gi inntil to års fengsel eller bøter på opptil 4 540 euro (drøyt 45 000 kroner). Dessuten kan førerkortet bli inndratt i tre år.

Kolonner av kjøretøyer er ventet å samle seg i Paris i morgen. Flere tusen har sagt i sosiale medier at de vil slutte seg til protestene mot vaksinepass og koronarestriksjoner for uvaksinerte. Det fryktes at protestene ender i konfrontasjoner med politiet slik som under de voldsomme «gule vester»-demonstrasjonene i 2018. Det kan bli svært ugunstig for president Emmanuel Macron, som forbereder seg på valget i april.

Lastebildemonstranter har blokkert en rekke viktige veier i Canadas hovedstad Ottawa, og nekter å flytte seg før alle landets koronarestriksjoner og vaksinepåbud er opphevet.

Canadisk politi truer med å pågripe lastebildemonstrantene og deres støttespillere, og statsminister Justin Trudeau kaller bevegelsen «uakseptabel».

