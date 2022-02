annonse

Var det umusikalsk å ansette Jens Stoltenberg?

I et innlegg i Klassekampen kritiserer professor i utviklingsstudier Morten Jerven utnevnelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Resett har bedt Liberalistenes partileder om å kommentere saken.

– Utnevnelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef er uklok, skriver professoren i utviklingsstudier ved NMBU i Klassekampen.

Han mener vennskapene og middagenen mellom toppene Brundtland, Støre, Tangen og Stoltenberg er problematisk. For dem selv «blir det jo veldig praktisk framover».

– Nå som hele gjengen er venner, slipper de å forholde seg til protokoll overhodet. Og så er det jo ikke så lett å si hva som er det beste å gjøre med disse tidligere statsministere og statsråder. Vi har forsøkt å sende dem til utlandet til godt betalte posisjoner – men en etter en lager de kvalme: Kjell Magne Bondevik skriver betalte innlegg i Vårt Land for Kasakhstan, Erik Solheim blåser FNs klimapenger på første klasse på privaten helt til han sparkes. Tilsynelatende driver han nå med PR for Kina på Twitter. Skattesvindelbøtelagte Terje Rød-Larsen måtte avtre etter å ha mottatt penger fra en seksualforbryter og leder for internasjonal pedofiliring, skriver Jerven.

Politikere lever ikke opp til ansvaret

Ronny Skjæveland er leder av Liberalistene. Han sier til Resett at det ikke er noen hemmelighet at de mener politikere har for mye makt. Med makt følger ansvar, og her har ikke politikerne levd opp til ansvaret, hevder han.

– Jeg ønsker ikke å ta stilling til Stoltenbergs kvalifikasjoner, men det er jo svært umusikalsk å ansette en (tidligere) AP-topp i en så sentral posisjon, sier Skjæveland.

Når det i tillegg finnes en svært kvalifisert kandidat som ikke har en slik partitilknytning, burde valget være enkelt, mener Skjæveland. Han syns Vedum har utvist dårlig dømmekraft ved å ansette sin tidligere sjef, som også er venn med hans nåværende sjef. Stoltenberg har utvist dårlig dømmekraft ved å i det hele tatt søke på stillingen, selv om han ble oppfordret til det.

Skjæveland mener det er en reell risiko for at den nye sentralbanksjefen kan legge opp til en pengepolitikk som er ugunstig på lang sikt, men som kan stille regjeringen i et godt lys på kort sikt. Han mener det norske folk ikke er tjent med den usikkerheten som skapes ved at skillene mellom regjeringen og sentralbanken viskes ut.

