Politisk redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, mener amerikansk propaganda spres som sannheter i hele Vesten. Resett har bedt forfatter Lars Birkelund kommentere temaet.

– Alle stormakter driver med propaganda, men i vestlige medier skapes det ofte et inntrykk av at det først og fremst er Vladimir Putin og Xi Jinping som driver med slikt. Ingenting kunne vært lenger fra sannheten, skriver Braanen i Klassekampen.

– Det spesielle for oss som bor i vestlige land, er at den amerikanske propagandaen, i motsetning til den russiske og kinesiske, er den lufta vi puster i. Vi overstrømmes daglig av analyser og styrte lekkasjer fra navnløse kilder i Det hvite hus og Pentagon, som gjengis velvillig i amerikanske medier og spres som sannheter i hele Vesten, selv om de har en åpenbar propagandistisk hensikt.

Braanen skriver at Russland hele tiden har benektet at landet har planer om å okkupere Ukraina, men likevel har Washington hamret inn at et angrep er umiddelbart forestående.

Vanskelig å identifisere

Forfatter Lars Birkelund har skrevet boken Norges krig mot Syria – J’Accuse…! Norge på tiltalebenken. «Sannheten er som kjent det første offeret under krig. Hvorfor avviker det vestlige narrativet om krigen i Syria så mye fra for eksempel Russlands og Syrias eget narrativ?» står det i omtalen av boken.

Birkelund hevder at vi blir flasket opp med propaganda fra USA, NATO og EU fra vi er barn, gjennom nesten alle mediene, storting, regjeringer, skoler, universiteter og de «ekspertene» disse velger å benytte seg av.

– Dermed skal det mye til for å kunne identifisere denne propagandaen. Det heter seg at norsk utdanning går ut på å undervise oss i kritisk tenkning, men i virkeligheten blir vi undervist i å være kritisk mot noen og ukritisk overfor andre, sier han til Resett.

Det er ikke sånn at propaganda er det samme som løgn, men det kan være det, forteller Birkelund, og sier at hvis propaganda har en fellesnevner så er det at den består av selektiv informasjon, enten den er sann eller ikke, og at denne informasjonen bygger på fordommer som finnes i befolkningen, og kanskje i enda større grad blant politikerne, journalistene og redaktørene.

– Det som gjør det enda mer komplisert er at de som bedriver propagandaen i de fleste tilfeller antagelig ikke engang er klar over at det er propaganda de driver med.

