annonse

annonse

Rødts Mímir Kristjánsson går knallhardt ut mot flere FrP-politikere etter å ha hørt dem snakke om egen lønn.

Det har nylig pågått en diskusjon på Stortinget angående lønnen til politikere, og om den skal økes eller kuttes.

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde forsvarte lønnsøkning for stortingspolitikere, men fikk ikke med seg flertallet.

annonse

– Mediene fremstiller oss alle som banditter. Det hevdes at vi grafser til oss. Dette rammer hele det politiske Norge. Det gjør oss til folkefiender, sa han fra talerstolen.

Ordene faller ikke i god smak hos Rødt-profilen Mímir Kristjánsson som latterliggjør FrP-politikere i et nytt innlegg på Facebook.

– I dag ble jeg ærlig talt flau av å være i stortingssalen, skriver rogalendingen før han fortsetter:

annonse

– Jeg har aldri sett verken Christian Tybring-Gjedde eller Frank Sve så engasjerte eller indignerte som de var i dag da de skulle forsvare sin egen millionlønn. Ikke når vi diskuterer strømpriskrisen, ikke når vi diskuterer uføretrygd, ikke når vi diskuterer sosialhjelp. Alle disse spørsmålene klarer Frp å diskutere med saklighet og distanse. Men når de skal snakke om sin egen lønn, da strømmer tårene på.

Artikkelen fortsetter.

Tar igjen

Kristjánsson legger til at han ikke vil kjempe for at politikere får millionlønn.

Ifølge Stortinget.no er ligger årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene på 987 997 kroner per år.

Tybring-Gjedde argumenterte for at lønnsutviklingen på Stortinget skal følge utviklingen til ansatte i staten.

– Ingen tør å ta igjen, men jeg tør, sa han.

Han la til at Stortingets folkevalgte er hardtarbeidende folk som jobber sent og tidlig, «uten tillegg av noe slag». Han pekte også på at dette skiller seg fra å ha en fast jobb.

annonse

Mange enige

I kommentarfeltet til Rødt-politikerne er mange enige.

– Det er rett og slett flaut at folk kaller dem liberalister, skriver en.

– Det flaueste er at Tybring-Gjedde skylder på media for at de fremstår som folkefiender, skriver en annen.

– Populisme

Resett har forelagt Christian Tybring-Gjedde uttalelsene til Rødt-politikeren Kristjánsson.

– Den som roper høyest har ofte de dårligste argumentene. Rødt har forsøkt å skape et inntrykk av partiet står for en solidarisk lønnspolitikk. I dag ble partiet og Kristjánsson kledd kliss naken i sin populisme, skriver Tybring-Gjedde i en SMS til Resett.

Han mener Kristjánsson «undergraver Stortinget som lovgivende forsamling og at han opptrer illojalt overfor hans kolleger fra alle partier. Han søker moralsk autoritet, men det hele ender opp i et stort mageplask,» fortsetter han.

FrP-eren mener Kristjansson bør slutte «å fremheve seg selv» og «heller fokuserer på å løse utfordringer som folk flest møter i sin hverdag».

– Dersom Kristjánsson savner mitt engasjement fra Stortingets talerstol så foreslår jeg at han møter på jobb litt oftere. Det er blant annet det han har betalt for.

Tybring-Gjedde mener innlegget hans fra talerstolen står seg godt, og at det nettopp er derfor Kristjánsson fra Rødt fremstår så indignert.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474