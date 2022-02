annonse

Wayne Rooney spådde allerede i 2010 at Manchester United ville få problemer, men klubbens mestscorende spiller lar seg likevel overraske av de rødkleddes fall.

For tiden er det verdenspremiere på dokumentarfilmen «Rooney». Der kan man følge superstjernen fra han var en hissigpropp på 16 år til han ble tidenes målscorer for England og Manchester United.

I filmen deler han blant annet sine tanker om overgangssøknaden han sendte inn i 2010. Rooney trakk den kjapt tilbake etter mye oppstyr, men i bunn lå det en bekymring over tilstanden i United. Året før forsvant Cristiano Ronaldo til Real Madrid, mens Carlos Tevez gikk til byrivalen Manchester City.

Rooney slet med å se hvordan managerlegenden Alex Ferguson skulle gjenoppbygge et vinnerlag.

– Faktisk, hvis du ser fem år etter det møtet, visste Sir Alex Ferguson hvor klubben var på vei. Han kom seg ut derfra så fort han kunne. De plukker fortsatt opp bitene etter Sir Alex, sier Rooney i filmen.

Tøff periode

Tirsdag ledet han Derby til 3-1-seier over Hull i mesterskapsserien. Samme kveld spilte United uavgjort mot Burnley i Premier League. Rooney mener at det han sa om retningen til klubben for over elleve år siden, var forutseende.

– Jeg har åpenbart ikke sett kampen (mot Burnley), men jeg har sett resultatet, sier han til Manchester Evening News.

– Jeg tror de går gjennom en tøff periode. Du kan se noen ting utenfor banen, og det er ganske tungt. Det har pågått en stund, om jeg skal være ærlig. Dette er ting jeg tok opp i 2010.

– Trenger tid

Derby-manageren er samtidig overrasket over hvilken retning Manchester United har tatt. Han klokkeklar på hva som skal til for å rette opp i den negative trenden.

– Ja, jeg er overrasket over hvor dypt United har falt. For å være helt ærlig, så har de prøvd alt. De har prøvd veldig erfarne managere i Louis van Gaal, José Mourinho og David Moyes, samt Ole (Gunnar Solskjær) som en av sine egne. Nå prøver de en mer professor-type (Ralf Rangnick).

– Jeg tror virkelig de trenger å ta inn en manager og gi ham og klubben tid. Gi dem en mulighet til å bygge et lag og la dem konkurrere og komme tilbake til nivået vi alle føler de burde være på, sier Rooney.

På spørsmål om han har hatt lyst til å ta over sjefsstolen på Old Trafford, ler Rooney og sier følgende:

– Vel, hør her. Manchester United og Everton er begge klubber jeg gjerne vil styre en dag, men jeg har en forpliktelse til Derby County, jeg kjemper for dem, så fokuset mitt må være på Derby.

