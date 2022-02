annonse

annonse

I dag behandler Stortinget et forslag om kutt i stortingsrepresentantenes godtgjørelser.

Representantforslaget er stilt av Rødt stortingsrepresentanter Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug.

Rødt vil kutte i godtgjørelsene, SV vil kutte eller fryse Ap vill fryse. Høyre, Frp og Sp ønsker å utsette dette spørsmålet.

annonse

Inntektene til stortingspolitikerne fastsettes av Stortinget selv, etter forslag fra det såkalte godtgjørelsesutvalget, som ikke består av stortingspolitikere.

Hans Andreas Limi, som er medlem i Finanskomiteen for FrP, sier til Resett at FrP ønsker en stortingsgodtgjørelse som speiler lønnsutviklingen i samfunnet.

– Fremskrittspartiet vil stemme for forslag om ordinær regulering av stortingsgodtgjøringen. Dvs at regulering skjer iht lønnsoppgjøret i samfunnet for øvrig. Vi vil ikke stemme for forslag om å kutte nivået på godtgjørelsen som foreslått av Rødt og SV, sier han.

annonse

Ingjerd Schou (H), som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, sier til Resett at det er forskjell på lønn og godtgjørelse.

– Stortingsrepresentanter følger ikke arbeidsmiljøloven, ferieloven, mm, og har følgelig ikke overtid, helge eller høytidstillegg. Som folkevalgt på Stortingsnivå, 169 i tallet, har man ansvar og arbeid 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året. Det er dette Stortingsgodtgjøring reflekterer.

Schou viser til godtgjørelsesutvalgets innstilling.

– Ellers anbefaler jeg å lese det eksterne utvalgets arbeide som nettopp sammenligner og sonderer mellom lønn og godtgjøring i et samfunn, samt holder Norges godtgjøring av stortingsrepresentanter opp mot andre Europeiske land. Det er nødvendig å være tydelig på at «pærer og epler» er forskjellige – og det samme er det med lønnsbegrepet og godtgjøringsbegrepet.

Høyre-politikeren mener på lik linje med FrPs Limi, at det ikke er noe dramatikk i at politikere på Stortinget bevilges de samme økonomiske forutsetninger som gjenspeiles ellers i samfunnet.

– Jeg mener at det er naturlig at Stortingets uavhengig oppnevnte godtgjøringskommisjon gjør vurderingene. At godtgjøringene økes likt med prosentsats som andre i samfunnet får påslag om, er å forvente. Utover det ikke, sier hun.

Mens Rødt vil kutte 20 prosent av godgjørelsen, vil SV ha en ny modell for lønnsjustering som også innebærer en solid reduksjon i godtgjørelsen. Begge partier vil legge ned godtgjøringsutvalget, og heller ha en modell der godtgjørelsen justeres årlig med et kronetillegg som tilsvarer det en vanlig arbeidstaker med gjennomsnittslønn fikk foregående år.

I lønnsutviklingen siden 2000, er det faktisk gjennomsnittsnordmannen som har hatt den største lønnsutviklingen i prosent. Statsministeren, stortingsrepresentanten og statsråden har hatt en lønnsvekst på henholdsvis 102, 100 og 93 prosent, mens gjennomsnittsnordmannen har hatt en vekst på 113 prosent.

annonse

Men ser man på utviklingen i kroner og øre, får vi et annet resultat. Da er det statsministeren, med 875 682 kroner mer i dag enn Stoltenberg og Bondevik hadde i 2000, som har hatt den største lønnsveksten.

I samme periode har statsrådene og stortingsrepresentantene hatt en lønnsøkning på henholdsvis 705 073 kroner og 471 071 kroner. Gjennomsnittsnordmannen har hatt en lønnsøkning på 314 800 kroner, ifølge Faktisk.no

Fra 1. mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 987 997 per år. Stortingspresidentens godtgjørelse tilsvarer samme godtgjørelse som statsministeren, og er fra 1. mai 2019 kr 1 735 682 per år. Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse fra 1. mai 2019 er kr 1 410 073, skriver Stortinget på sine sider.

I en uttalelse fra SV til Resett sies det at de vil stemme for en reduksjon eller eventuelt frys av godtgjørelsen slik situasjonen er nå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474