Det stormer rundt kattemishandler og West Ham-spiller Kurt Zouma. Nå er broren Yoan blitt suspendert fra den engelske klubben Dagenham & Redbridge for å ha filmet dyremishandlingen som ble kjent denne uken.

Det hele startet med en video publisert i avisen The Sun. Videoen viste den franske fotballspilleren Kurt Zouma sparke, slå og kaste sko mot to av sine egne katter.

Mishandlingen har blitt fordømt av hele fotball-England. Da Zouma spilte kamp tirsdag fikk han pipekonsert av sine egne tilhengere på hjemmebane hver gang han hadde ballen.

Suspendert

Tidligere Liverpool-keeper Chris Kurkland sa at West Ham burde gi 25-åringen sparken og at hans karriere i England burde vært over. Han mente også at kattemishandlingen er verre enn rasisme ettersom dyr ikke kan forsvare seg selv.

Nå er det klart av fotballklubben Dagenham & Redbridge har suspendert Kurt Zoumas bror, Yoan, for å ha filmet dyremishandlingen.

Yoan lo da han filmet broren sparke og slå sin egen katt. Klubben har publisert en pressemelding på egen nettside der de skriver at de ikke vil bruke Yoan Zouma før saken er ferdig etterforsket.

Dagenham & Redbridge have said Yoan Zouma, Kurt's brother will not play for the club until the conclusion of an RSPCA investigation into a video of animal abuse. pic.twitter.com/GwnGFNvpl4

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 10, 2022