Ontario innfører unntakstilstand som følge av de store demonstrasjonene mot koronarestriksjoner som har stanset trafikken ved flere grenseoverganger.

Det kunngjorde delstatsminister Doug Ford på en pressekonferanse fredag, skriver den statlige kringkasteren CBC, ifølge NTB.

Ford opplyser delstatens regjering skal innføre ordrer for å beskytte grenseoverganger, motorveier, flyplasser, havner, broer og jernbaner.

– Det gjelder også at vi beskytter ambulanser og helsevesen, kollektivtransport, og veier og gangveier, sier delstatsministeren.

Han varsler strenge bøter for de som bryter reglene, opptil 700.000 norske kroner i bot og et års fengsel.

Omfattende

Ontario, som er Canadas mest folkerike provins, har vært delvis lammet i over to uker av demonstranter som ønsker at Canada fjerner koronatiltak og vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen mot USA.

Demonstrasjonene begynte sent i januar med at lastebilsjåfører og andre demonstranter kjørte inn i Canadas hovedstad Ottawa, hvor de okkuperte sentrum i nærmere to uker. I Ottawa ble det erklært unntakstilstand mandag.

Demonstrasjonene har senere fortsatt ved grenseoverganger mellom Canada og USA. Ambassador Bridge, som knytter sammen Windsor i Canada og Detroit i USA, har vært blokkert i flere dager, som særlig rammer bilindustrien. Landets myndigheter har anslått at 25 prosent av landets handel passerer denne overgangen.

