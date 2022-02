annonse

West Ham-spiller Michail Antonio ville snakke om rasisme da han fikk spørsmål om dyremishandling begått av lagkameraten.

Tidligere denne uken publiserte den britiske avisen The Sun en video der den franske fotballspilleren Kurt Zouma mishandlet sine egne katter med slag og spark.

Den grusomme videoen sendte sjokkbølger gjennom England, og flere har tatt til orde for å få sparket spilleren ut av både West Ham og landet etter dyremishandlingen.

Zouma blir nå etterforsket i sitt eget hjemland Frankrike der han kan risikere å få fire år i fengsel. Dyrevernbeskyttelsen har tatt fra han begge kattene.

Selv hevder 27-åringen at volden mot dyrene var et «engangstilfelle». Han har kommet med en skriftlig beklagelse der han skriver at han er lei seg.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR — Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022

Gigalønn

Da lagkamerat Michail Antonio ble spurt om hva han synes om kattemishandlingen av en journalist vridde han på spørsmålet.

– Jeg har et spørsmål til deg. Tror du at det han har gjort er verre enn rasisme? Jeg tolererer ikke noe han har gjort, jeg er ikke enig i en ting han har gjort i det hele tatt, men det er folk som har blitt dømt i retten for rasisme og har spilt fotball etterpå, svarte Antonio fra bilvinduet.

Kurt Zouma tjener godt i West Ham. Månedslønnen ligger på over fem millioner kroner.

Da video av kattemishandlingen ble kjent valgte Premier League-klubben å straffe han med en halv månedslønn. Michail Antonio vil ikke at han skal miste «levebrødet sitt».

– Folk ber om at han skal sparkes og miste levebrødet. Jeg må bare spørre alle der ute, er det han har gjort verre enn det de som er dømt for rasisme har gjort?, sa Antonio før han kjørte avgårde.

“Is what he's done worse than racism?” @WestHam soccer star @Michailantonio asks in response to being asked about his team mate @KurtZouma being filmed kicking & abusing his cat.

pic.twitter.com/ZR8dkjIKwC — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) February 10, 2022

«Opplæring»

Fredag ble det klart at Kurt Zouma er med i troppen som møter Leicester i helgen.

Mange har reagert på at West Ham-manager David Moyes fortsetter å bruke 27-åringen til tross for at han er under etterforskning. På pressekonferansen tirsdag sa Moyes at Zouma får «opplæring» av dyrevernbeskyttelsen.

– I likhet med promillekjøring, må de fleste gå på kurs. Dyrebskyttelsen kommer til å gi han kurs, sa Moyes.

🗣 "Like drink-driving offences, most people have to go to classes and the RSPCA are going to provide him with classes" West Ham boss David Moyes on the Kurt Zouma cat controversy… pic.twitter.com/LfWTWBHkQP — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 11, 2022

Da Zouma startet kampen fra start hjemme mot Watford tirsdag, fikk han pipekonsert mot seg fra sine egne hver gang han hadde ballen.

Broren til franskmannen, Yohan, filmet og lo da forsvarsspilleren sparket og slo sine egne katter. Han spiller for for den engelske klubben Dagenham & Redbridge. De har valgt å suspendere spilleren nå som han er under etterforskning.

Flere reagerer på at ikke West Ham gjør det samme med Kurt Zouma.

Tidligere Liverpool-keeper Chris Kirkland er en av de som har ønsket at spilleren skal få sparken. Han har også uttalt at dyremishandling er verre enn rasisme ettersom dyr ikke kan forsvare seg selv.

