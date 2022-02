annonse

Som et religiøst menneske blir jeg alltid glad når mediene tar opp religiøse emner. Så også når Resett kunne rapportere om at selveste paven ikke kan forklare hvorfor Gud tillater at barna lider.

Nå synes jeg det er ganske merkelig at ikke paven har noe å si til denne åpenbare etiske problemstillingen, men samtidig er det i mine øyne ganske symptomatisk at kristendommen mangler svar på svært viktige spørsmål som det moderne mennesket undres over. Og slik sett, burde man kanskje gi paven kreditt for at han innrømmer at han faktisk ikke vet svaret på et slikt grunnleggende spørsmål. Kristendommen mangler svar på så mye.

Det er jo dessverre det som er tilfellet på så mange områder. Kirken og kristendommen er helt i villrede om svært viktige spørsmål som vedrører menneskenes liv på jorden. Hvorfor er vi i det hele tatt her? Hvorfor har livet på jorden blitt en kamp mellom godt og ondt? Hva skjer med oss når vi dør? Finnes himmelriket? Er Gud en person eller er han bare en slags «kraft» som svever rundt i universet?

Jeg skulle personlig ønske at paven hadde våget seg ut på en forsøksvis forklaring på det åpenbare store paradokset at Gud tillater at både voksne og barn lider, ja, at Gud i det hele tatt finner seg i at det onde finnes på jorden, og forårsaker forferdelige lidelser for så mange menge mennesker.

Mange kristne er overbevist om at Gud er allmektig og har skapt alt, og da blir jo den logiske følgen av det at Gud også har skapt det onde. Men da Gud er en allkjærlig Gud, kan selvsagt ikke dette stemme. En kjærlig Gud som utelukkende ønsker det gode for sine skapninger, ville selvsagt aldri skape ondskap med den hensikten å skape lidelse for sine barn.

Altså burde ethvert troende menneske akseptere at Gud overhodet ikke kan ha skapt det onde. Han kan definitivt ikke ha skapt alt. Dette er egentlig veldig elementær logikk. Vi kan ikke trekke noen annen slutning enn at det gode og det onde er universelle krefter som eksisterte uavhengig av Guds skapelse.

Det sitter sikkert svært langt inne for de fleste kristne å akseptere dette. Og når Gud sies å være allmektig, er det sikker like vanskelig å akseptere hvorfor han ikke bare avskaffer det onde, ja rett og slett utslette all ondskap og onde tanker og således gjøre menneskenes liv til en evig, problemfri tilværelse i herlighet og glede.

Men dette gjør altså ikke Gud. Det fremstår som en enkelt løsning på alle de problemene menneskeheten strir med, og ville innebære slutten på alle kriger, all sult, all vold, alle overgrep, ja kort sagt all lidelse. Hvorfor griper ikke Gud inn? Mitt svar på det er ganske enkelt: Gud kunne når som helt utslette det onde, men det ville resultere i at menneskeheten sluttet å møte på de utfordringene ethvert individ trenger for å utvikle seg.

Svaret er altså ikke så komplisert, om man aksepterer visse premisser, og ellers bruker ganske vanlig logikk. Å bruke menneskenes liv som grunnlag for å forstå denne problematikken, kan forklare mye.

Vi mennesker setter vårt avkom til verden, og de aller fleste av oss, gjør absolutt alt vi kan for å gi våre barn en start på livet som skal gjøre dem maksimalt godt skikket til å lykkes i livet. Vi gir dem etter beste evne materiell trygghet, vi gir dem vår kjærlighet og vår omsorg og vi støtter dem maksimalt når de møter sine ulike utfordringer.

Men vi vet alle at vi ikke kan hindre at våre barn opplever motgang og utfordringer i sine liv. Vi kan ikke gripe inn og overta deres liv slik at de unnslipper nederlag og skuffelser. Vi skulle kanskje ofte ønske at vi kunne frita våre barn for alle nederlag i livet, hvem har ikke ønsket det? Men det kan vi ikke, det vet alle, og hadde det egentlig vært ønskelig? Hadde vi gjort barna våre en tjeneste om de fikk gå gjennom livet og alltid være lykkelige og glade, og aldri noensinne oppleve noen motgang?

En slik tilværelse hadde neppe skapt et helstøpt menneske med personlig styrke og integritet. Vi hadde vel heller fått å gjøre med et temmelig bortskjemt og sutrende persilleblad som hadde vært totalt ute av stand til å møte livets utfordringer uten å bryte sammen.

Men de som spør hvorfor Gud ikke griper inn når barn lider, hvordan tenker de at dette skulle foregå, og hva ville konsekvensen bli for menneskeheten dersom Gud grep inn hver gang noen led og aldri lot noen ha det vondt?

Ville menneskeheten noensinne lære noe? Eller ville vi, som bortskjemte barn, blitt prisgitt Guds inngripen og selv blitt helt ute av stand til å løse menneskelige konflikter? Og hvordan skulle Guds inngripen ha skjedd? Skulle han stanse ethvert menneske som er i ferd med å gjøre noe ondt? Skulle han fryse dette menneskets tanker og handlinger og sette vedkommende helt ut av spill? Det synes vanskelig å se for seg at en rasende og emosjonelt opprørt person som f eks er i ferd med å slå en annen, brått stanses av Gud og forvandles til en kjærlig og glad person.

Og her kommer vi inn på et helt sentralt forhold mellom foreldre og barn og også mellom Gud og mennesket: Den frie viljen. Ingen foreldre er i stand til å undertvinge sine barns vilje deres egen, og kan ikke tvinge barnet til å oppgi sin egen vilje. Mange foreldre har forsøkt, men resultatet blir kun lidelse, trass og opprør, og i det lange løp vil barnet likevel gå sin egen vei.

Jeg vil mene at foreldre-barn forholdet er en kopi av forholdet mellom Gud og det enkelte mennesket. Gud har gitt oss en fri vilje, og den er hellig og ukrenkelig. Gud har lovet oss å alltid akseptere vår frie vilje og aldri gripe inn mot den. Følgen av dette, er at Gud ikke forhindrer all lidelse, akkurat slik som foreldre ikke kan frita sine barn for lidelse og motgang og heller ikke kan stanse sine barn dersom de begår kriminelle eller ondskapsfulle handlinger.

Det blir således like meningsløst å gi foreldrene (dersom de har vært gode foreldre) skylden dersom en person begår kriminelle handlinger, som å gi Gud skylden for at noen begår onde handlinger som påfører andre lidelse. Verden består av det gode og det onde, og Gud har gitt oss friheten til selv å velge hvilken av disse kreftene vi vil la styre våre liv. Og dette burde kanskje paven ha noe å si om? Det er jo faktisk ikke så ulogisk og uforståelig?

På akkurat samme måte som vi mennesker lider når våre barn lider, lider Gud når hans skapninger lider, men om Gud med ett nå slettet det onde, ville menneskeheten slutte å utvikle seg, og ville bli stående på vårt nåværende nivå, helt uten utviklingsmuligheter. Vi må lære oss å forholde oss til det onde, og menneskeheten vil gradvis lære seg å avvise det onde, akkurat slik de fleste barn utvikler seg og lærer å ikke gi etter for sinne, sjalusi, onde ønsker og primitive drifter, og heller ønsker å bygge vennskap, fred og gode forhold for sine medmennesker.

