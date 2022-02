annonse

Påstår at Putin tok forholdsregler fordi den franske siden nektet å utveksle nye Covid-19-testresultater.

Kreml påstod fredag at Russlands president Vladimir Putin og hans franske kollega Emmanuel Macron satt alene i hver sin ende av et uvanlig langt bord under samtalene denne uken, fordi Macron nektet å ta en covid-19-test i Moskva.

– Noen ledere følger sine egne regler og samhandler ikke med vertslandet når det gjelder å utveksle testene. Det er en normal praksis over hele verden. Men i dette tilfellet brukes en tilleggsprotokoll for å samtidig beskytte helsen til presidenten vår og våre gjester, noe som betyr en større fysisk avstand, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til russiske medier, gjengitt av RT.

Kreml insisterte på at sitteplassene til Putin og Macron under samtalene ikke var knyttet til politikk.

– Avstanden mellom dem hindret ikke forhandlingene på noen måte. Lederne holdt seg omtrent seks meter fra hverandre, utdypet Peskov.

Bemerkningene kom etter at en kilde i Macrons team fortalte Reuters at den franske presidenten hadde avslått å ta en PCR-test i Moskva, fordi Frankrike ikke ønsket at russerne skulle få prøver av Macrons DNA. En annen kilde i Macrons følge fortalte nyhetsbyrået at presidenten tok en fransk PCR-test før reisen og fikk administrert en antigentest av sin egen lege i Russland.

Det uvanlig lange beige bordet har ført til en enorm mengde memes og vitser på sosiale medier.

Macron reiste til Moskva mandag for å diskutere de nåværende spenningene mellom NATO og Russland rundt Ukraina, og Kremls bredere bekymringer angående sikkerhet i Europa.

