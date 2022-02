annonse

Arbeiderpartiet i Bergen, Trondheim og Tromsø krever statlig styring i kraftmarkedet.

De vil ha makspris, priskontrollsystemer og toprissystemer, skriver Klassekampen.

Nidaros sosialdemokratiske forum kom i forrige uke ut med et krav om at regjeringen tar kontroll over kraftmarkedet, reforhandler strømkabelavtaler og gjør en ny vurdering om elektrifisering av norsk sokkel.

Åsane Arbeiderparti i Bergen vil at regjeringens energikommisjon skal utrede en sterkere politisk styring, blant annet for fyllingsgrad i vannmagasinene og styring av utenlandskablene.

– Mange tenker at strømprisen er en krise, men den virkelige krisen er at Norge styrer mot et strukturelt kraftunderskudd allerede i 2026–2027. Da er det uklokt å bruke enorme ressurser på noe som i praksis er et meningsløst nullsumspill, sier Helge Rushfeldt, nestleder i Trondheim Arbeidersamfunn.

