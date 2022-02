annonse

Regjeringen vil starte et arbeid og gjennomgå årsakene til årets strømkrise og vurdere risikoen for at en lignende situasjon kan oppstå igjen.

Arbeidet skal løper frem til sommeren, og skal skje samtidig med arbeidet til energikommisjonen, som ble nedsatt fredag.

– Arbeidet med oppfølging av årets kraftsituasjon kan ikke vente, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Selv om regjeringen har understreket at vi vil stille opp om de høye kraftprisene vedvarer, er det viktig at vi ser på hvordan vi kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser. Vi skal også evaluere strømstønadsordningen som ble innført i år, sier Persen.

I arbeidet skal man benytte seg av eksterne ekspertutredninger, opplyser hun.

Hun begrunner det blant annet med at energikommisjonen skal ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Kommisjonen, som har et bredere mandat, skal legge frem sitt arbeid 15. desember.

