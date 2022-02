annonse

Forklarer at konflikten mellom Russland og Vesten, og Kina og Vesten ikke bare har en militær dimensjon og en politisk dimensjon, men også en ideologisk dimensjon.

Bruno Tertrais har en lang utdannelse. Han har en grad fra Paris’ institutt for politiske studier (1984); en mastergrad i offentlig rett fra Universitetet i Paris-X (1984); en grad i avanserte studier i sammenlignende politikk fra Universitet i Paris-X (1985); samt en doktorgrad fra Paris’ institutt for politiske studier (1994).

Tertrais jobber nå så som underdirektør for den franske tenketanken Stiftelsen for strategisk forskning (FRS), samt seniorforsker for tenketanken Institut Montaigne. Han har hatt en lang karriere innenfor politisk analyse, hvor han har gradvis gått i gradene.

Hans tidligere jobbtitler inkluderer: Forskningsleder, stiftelsen for strategisk forskning (FRS) (2001-2016); prosjektleder for direktøren for strategiske anliggendene for det franske forsvarsdepartementet (1993-2001); gjesteforsker, RAND Corporation (1995-1996); direktør for sivilutvalget i NATOs parlamentariske forsamling (1990-1992); samt forskningsassistent, NATOs parlamentariske forsamling (1989).

Tertrais’ ekspertiseområder per dags dato er mange, men hovedsakelig knyttet til spørsmål rundt internasjonal politikk, inkludert: Internasjonale relasjoner og geopolitikk, konflikter, amerikansk strategi, transatlantiske relasjoner, sikkerhet i Midtøsten, sikkerhet i Asia, atomspredning, atomavskrekking, militær strategi.

I et dybdeintervju med Resett over tre deler, gir Tertrais sine betraktning rundt returen til stormaktskonkurransen og geopolitikk i internasjonale relasjoner (denne delen); fremveksten av «wokeismen» i USA og fenomenets innflytelse på amerikansk og europeisk politikk; samt franske innenrikspolitiske anliggende og det franske presidentvalget i april.

