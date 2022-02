annonse

Det er nå vi velger framtiden. Vi må kutte for å unngå ekstremvær og ødeleggelser.

– For ikke å nevne de menneskelige krisene: Økonomiske kriser, humanitære kriser, enorme flyktningstrømmer og økt usikkerhet, skriver leder i Trondheim Rød Ungdom, Jorid Kristensen i Trønderdebatt, og legger til:

–Likevel fortsetter vi med en politikk og et økonomisk system som setter penger foran folk og natur.

Rødt-lederen skriver at markedet tjener hverken mennesker eller klima, det tjener bare seg selv. Hun mener også at bedrifter og politikere som bidrar med utslipp bør ha klimaskam.

– For mens kloden koker har regjeringen gitt ut 28 nye letelisenser til olje som klimaet ikke tåler at vi pumper opp. Dette er heller ikke olje som vi vet om vi får solgt, tror Kristensen, og er bekymret for arbeidsplassene:

– På samme måte som vi gir fra oss kontroll over strømprisene til markedet gir vi også fra oss kontrollen over arbeidsplassene til hundretusenvis av oljearbeidere til markedet.

Når oljeprisen en dag faller vil vi sitte igjen med økte utslipp og ekstremvær, tror Rødt-politikeren, og sier, men da uten en planlagt overgang for de som vil miste arbeidsplassene sine.

– Det er oljelobbyen, energibransjen, handelsbaronene og resten av de 100 selskapene som må ta ansvaret, men det er opp til oss å stille dem til ansvar, skriver hun, og legger til:

– Hvor lang tid må gå før vi stiller oss spørsmålet – Kan vi leve med et system som tillater at en liten gjeng tjener seg rike på å ødelegge klima og natur for vår generasjon?

Jorid Kristensen skriver at et skifte er mulig, men det er avhengig av at vi tar et oppgjør med markedsløsninger, undergraving av naturvern og usosial politikk. Hun sier at dagens økonomiske system er ikke naturgitt, og at det er fullt å velge et samfunn som er bygget på fellesskap med respekt for både natur og mennesker.

Rødt er på jordet

Det mener Frank Sve fra Frp, han sitter i energi og miljøkomiteen i Stortinget. Sve sier at investeringer i olje og gass har null risiko, og mener at så lenge det er etterspørsel etter olje og gass i verden, skal Norge produsere dette.

– Rødt er aldeles på jordet angående sitt syn om avvikling av olje og gassproduksjonen og står i grell kontrast til det faktum at Rødt skal bruke milliarder på milliarder på absolutt alle områder, sier han til Resett.

Sve tror at problemet til Rødt er at de ikke har forstått at deres kommunistiske tankesett verken fører til produksjon eller verdiskaping. De kun forbruker penger uten å skape inntekter.

– Offentlig forbruk krever at noen må skape verdiene, og det er her Rødt kortslutter, sier Sve til Resett.

Frp-politikeren påstår at verken Rødt eller andre har nevnt hva de vil erstatte olje og gassinntektene med. Han frykter at deres voldsomme offentlige forbruk og kommunistiske tankesett vil føre Norsk økonomi tilbake til steinalderen.

