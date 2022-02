annonse

annonse

Casper Ruud nedkjempet hjemmehåpet Federico Coria i ATP-turneringen i tennis i Buenos Aires fredag. Den norske stjernen er dermed klar for semifinale.

Fredagens kamp i den argentinske hovedstaden endte med sifrene 6-3, 6-4. Sterk vind, som kom i kast, skapte store utfordringer for spillerne.

– Det var veldig vanskelig på spille med dette været, og det er ikke typisk for Argentina. Det er litt som i Norge. Kanskje var det en liten fordel for meg. Det er ikke lett å spille på sitt beste i disse forholdene, sa Ruud etter seieren.

annonse

Han er fortsatt ubeseiret på totalt sju kamper i Buenos Aires-turneringen.

– Denne banen passer spillet mitt bra. Jeg kjenner selvtillit på denne banen, og alt går min vei. Jeg hadde litt flaks her og der. Forhåpentligvis fortsetter det i morgen. Da blir det en ny tøff kamp mot Delbonis, sa nordmannen.

I semifinalen venter en ny argentinsk spiller, Federico Delbonis. Finalen går søndag. Der kan fort Diego Schwartzman bli motstander.

Offensiv fra start

annonse

Federico Coria, rangert som nummer 65 i verden, ble presset i egen serve allerede fra start i første sett. Argentineren berget sitt andre servegame etter å ha håndtert flere breakballer, men i game nummer tre kom bruddet Ruud var på jakt etter.

Nordmannen holdt i tillegg egen serve langt enklere enn sin motstander, og det banet veien for en relativt enkel 6-3-seier.

I sett nummer to fortsatte trenden fra det første. Ruud, åtter på verdensrankingen, styrte showet mot en etter hvert tilsynelatende litt motløs Coria. Allerede i argentinerens andre servegame brøt nordmannen til 2-1-ledelse.

Deretter gikk Ruud opp til 3-1, men måtte se Coria slå tilbake til 3-2 umiddelbart. I det påfølgende gamet hadde argentineren tre breakballer i Ruuds serve, men den norske stjernen svarte med fem vinnere på rad og berget gamet til 4-2.

Den redningsaksjonen tok ikke helt luften ut av hjemmehåpet, som forsvarte serven deretter. Ruud holdt imidlertid egen serve to ganger på rad og kontrollerte settet inn til 6-4-seier.

Vil reise seg

Det var andre gang at Ruud og Coria møttes på ATP-nivå. Den første duellen fant sted i finalen i ATP 250-turneringen i svenske Båstad i fjor sommer. Da vant Ruud enkelt 6-3, 6–3.

Den norske tennisstjernen er i Buenos Aires for å forsøke å gjenskape suksessen fra for to år siden, da han vant i den argentinske hovedstaden. Han hadde walkover i første runde og vant til slutt 7-6, 6-3 mot spanske Roberto Carballes Baena runde to.

Ruud er førsteseedet i turneringen i Buenos Aires. Han håper å reise seg etter skuffelsen i årets første Grand Slam-turnering Australian Open, der han måtte trekke seg med skade før festen i Melbourne hadde startet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse