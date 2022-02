annonse

annonse

– Det er en viss buffer i kornlagrene, men ikke så stort at vi tåler noe særlig reduksjon i produksjonen uten store prisutslag.

Nylig gikk landbruksminister Sandra Borch (Sp) ut i Resett og slo fast at norsk landbruk lider sterkt under de økte kraftprisene. Men det er ikke bare høye kraftpriser i Norge som skaper problemer for matvaresektoren. Høye priser på energi verden over, inkludert på kraft og drivstoff, kan få globale ringvirkninger og medføre stor usikkerhet, skal vi tro statssekretær Christian Anton Smedshaug i Klima og miljørverndepartementet.

Smedshaug er tidligere rådgiver på internasjonale spørsmål, EU og økonomi i Norges Bondelag. Han var ansatt i internasjonal seksjon i Landbruksdepartementet i perioden 2001 til 2003. Han har en doktorgrad i økologi fra daværende Norges Landbrukshøgskole (2000) og hovedfag fra Universitet i Oslo. Han var daglig leder i AgriAnalyse fra 2011, og ble førsteamanuensis II ved Institutt for husdyrfag og akvakulturvitenskap ved NMBU fra 2018.

annonse

Han er bekymret for at en kombinasjon av sterkt økte priser på energi og påfølgende økte matpriser kan lede til politisk ustabilitet.

– Situasjonen globalt nå er at vi har en knapp balanse mellom tilbud og etterspørsel i forhold til årlig produksjon, sier Smedshaug til Resett.

– Det er en viss buffer i kornlagrene, men den er ikke så stor at vi tåler noe særlig reduksjon i produksjonen uten store prisutslag.

annonse

Les også: Satsar på berekraftig jordbruk: – Me må trygge framtidig matproduksjon

Rekordnivåer

Smedshaug påpeker at vi allerede har en hvetepris på nesten åtte dollar per bushel internasjonalt. Bushel er et eldre målekar for tørre varer, som er brukt som volumenhet i det britiske og amerikanske enhetssystemet. Enheten tilsvarer norsk fjerding.

– Vi er ganske nær rekordnivåer før en sesong mange bekymrer seg for, med dyr kunstgjødsel i nord er det fare for at hvete som krever mer gjødsel enn andre kornarter kan bli sådd på mindre areal enn vanlig, forklarer Smedshaug.

– Det er viktig at den nasjonale matproduksjonen er høyest mulig i hvert enkelt land, og det er viktig med god matberedskap nasjonalt og internasjonalt, understreker han videre.

Ustabilitet

Smedshaug advarer for politisk ustabilitet som følge av prisøkningen på mat og energi.

– Kombinasjonen av høye matpriser og høye energipriser er krevende i land der folk bruker 30 til 40 prosent av kronen på mat og energi. Hvis dette dobler seg, så skjønner alle hvordan stemningen blir.

annonse

– Opprøret i Kasakhstan skyldes jo blant annet høye energipriser, konstaterer han

Smedshaug påpeker at den arabiske våren begynte på markedet i Tunisias hovedstad Tunis, grunnet høye matpriser. Opptøyene som ble den arabiske våren kom det året der hveten var dyrest og da det var knapphet, knyttet til lav hvetehøst i Ukraina og Russland, som normalt forsyner Nord-Afrika og Midtøsten.

– Det er jo makro forsyningsbildet som er hovedutfordringen. Det som aktualiseres i Norge er at man får gjennomført en opptrapping av jordbrukets inntekt og økning i selvforsyningen som Hurdalsplattformen legger opp til, samt innføre den beredskapslagringen man er i ferd med å planlegge, forklarer Smedshaug, som for tiden er vikar som statssekretær i klima- og miljødepartementet.

Les også: Bønder i gjødselskvis (+)

Klima

Han peker også på klimaendringer som en kilde til usikkerhet.

– Det er også en økende ustabilitet og usikkerhet rundt klimaendringer. Så selv om det globale potensialet for matproduksjon er stort, så er det usikre ytre innsatsfaktorer og det er rundt 800 millioner mennesker som sulter, særlig i sør. Her må matproduksjonen bygges opp, fastslår Smedshaug.

– Man vil over tid oppleve større svingninger i avlinger grunnet større klimavariasjon og trolig mer geopolitisk ustabilitet. Alt dette taler for høyere beredskap og mer vekt på egenproduksjon og selvforsyning både i nord og sør, sier han avslutningsvis.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474