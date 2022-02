annonse

annonse

NTB melder at regjeringen vil fredag kveld beslutte hvilke endringer i koronatiltakene som skal legges fram på pressekonferansen lørdag.

– Vi går jo mot flere lettelser. Men det er fortsatt høy smitte i Norge, og det er mange som fortsatt er urolige for den smitten. De skal vi ta hensyn til, så selv om de fleste vil oppleve at det blir et mer normalt liv, så er jeg opptatt av at vi tar det hensynet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB fredag ettermiddag.

Han er i Brest i Frankrike i forbindelse med et hav-toppmøte, men reiser tilbake til Norge fredag kveld.

annonse

– Det er grundige overveielser vi skal gjøre, og vi jobber med dette nå, sier Støre.

Han ville ikke gå nærmere innpå tiltakene som meteren og munnbind, med begrunnelse i at flere ting henger sammen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474