Regjeringens samarbeid og forbindelse med Taliban er ikke bare et umoralsk utenrikspolitisk engasjement. Samarbeidet har direkte konsekvenser for borgernes sikkerhet på hjemmebane.

Det kan hende at regjeringen offisielt ikke anerkjenner Talibanregime. Men det som regjeringen ikke ville være klar over, var at de allerede har anerkjent at terror og vold fører til at man kan få penger og anerkjennelse i Norge. Signaler Norge har sendt ut i verden med Taliban – invitasjonen er klar og tydelig:

Terrorister og fundamentalister velkommen til Norge. Om dere har kommet til makt med terror og vold, spiller ingen roller. Vi aksepterer dere så lenge dere sitter i makten.

Men hva slags signal sender denne invitasjonen til Talibans tilhengere og tilhengere av islamistisk ideologi i Norge? Akkurat det samme.

Terror og vold fører til aksept og anerkjennelse. Og det er akkurat dette som har direkte konsekvenser for Norges sikkerhet. Når de ser at deres kampmetoder som er terror og vold gir resultater, blir de selvfølgelig oppmuntret til å fortsette. Når de ser at til og med drap på norske soldater ikke fører til ansvar, blir de enda mer overbevist at deres metoder gir gode resultater.

I sosiale medier og kommentarfeltene jubler Talibans tilhengere i Norge over Talibans norgesbesøk. Men spørsmålet er at hvorfor drar de ikke til Afghanistan og leve under deres ideelle regime? De som støtter Taliban må dra til hjem.

Men det er ikke bare det som er problemet. Personer som støtter en fundamentalistisk gruppe som Taliban, kan selvfølgelig bli rekruttert også til andre terrororganisasjoner.

Mange medier kritiserte regjeringen for den betydelige summen som dette besøket har kostet for staten. Men enda større summer brukes i form av integreringstiltak overfor dem som har manglende vilje til å bli integrert.

Humanitær hjelp er alltid bra så lenge den ikke er gjenstand for å dekke over politiske interesser. Og politiske interesser skal helst ikke sette borgernes sikkerhet i fare.

Ta Norges sikkerhet på alvor.

