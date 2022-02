annonse

annonse

Tyrkiske myndigheter påstår at 19 migranter mistet livet i kulden etter at de hadde blitt stoppet ved greske grensen. Hellas benekter dette.

Organisasjoner protesterte sist lørdag foran det greske konsulatet i Istanbul og holdt opp bannere med slagord: «Stengte grenser er rasisme, åpne opp for menneskelighet».

– Personene ble avkledd og deres eiendeler ble tatt. De ble etterlatt for å dø og hele verden er tause om det, sier Fehmi Bülent Yıldırım, leder i en hjelpeorganisasjon til Euronews.

annonse

Les også: La oss hjelpe migrantene på Lesvos – HJEM (+)

Yıldırım forventer at EU-parlamentet handler så fort som mulig og stopper det han mener er forbrytelser mot menneskeheten. Kenan Alpay fra en annen organisasjon sier at Hellas’ tilbakeføring av migranter viser «en brutalitet forbi hykleri». Han vil at greske myndigheter slutter med praksisen.

Tyrkia har ofte anklaget Hellas for å sende migranter tilbake. Visepresident Fuat Oktay beskylder Hellas for «drap» og hevder at alle EU-landene er ansvarlige for de 19 migrantenes død. President Erdoğan påstår at Hellas behandler migranter dårlig og vil ta det opp i internasjonale møter.

annonse

Les også: Aldri før har så mange båtmigranter forsøkt å svømme i land (+)

Den greske innvandringsministeren omtaler dødsfallene som en tragedie, men benekter at de ble sendt tilbake, Han sier de aldri kom frem til grensen.

Tyrkia er en inngangsport for migranter fra Midtøsten og Afrika i deres ønske om å komme inn til Europa for å få et bedre liv. I 2015 kom det en million migranter fra Tyrkia. Men så inngikk EU en avtale som reduserte antallet.

Les også: Er migrantene i Middelhavet «sjøfolk»? Det debatteres i Legeforeningen (+)

Tyrkia bruker migranter som pressmiddel

Erlend Wiborg sier til Resett at det er åpenbart at Tyrkia har brukt og fortsatt bruker migranter som et politisk pressmiddel mot resten av Europa. Han mener dette er uakseptabelt av Tyrkia, og at det viser viktigheten av at Norge står opp for en streng innvandringspolitikk både nasjonalt, men også i det internasjonale arbeidet.

– Hvis FrPs ønske om asylmottak i 3-land hadde blitt realisert, ville tyrkerne hatt mindre mulighet til å presse Norge. Danmark er i gang med dette, men i Norge er FrP reelt sett alene om å ønske dette, sier han.

Resett har også kontaktet hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet. De har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474