Manchester United-manager Ralf Rangnick er klar på at Cristiano Ronaldo scorer for lite mål, men understreker at også de andre offensive spillerne må ta ansvar.

Ronaldo har ikke scoret på fem kamper i alle turneringer. Det er sjelden kost for portugiseren. Sist han gikk like lenge uten nettkjenning var for Real Madrid i 2010, ifølge nyhetsbyrået AFP.

United-manager Ralf Rangnick er opptatt av at hele klubbens offensiv arsenal av stjerner scorer for lite om dagen.

– Det handler ikke bare om Cristiano Ronaldo. At han burde score flere mål er åpenbart, sa tyskeren da han møtte pressen foran lørdagens Premier League-kamp mot Southampton.

– Jeg synes vi har skapt nok sjanser og nok muligheter i de siste par kampene, men vi har bare ikke scoret nok mål. Men dette er ikke bare et problem med Cristiano, det er også et problem med alle de andre spillerne, spesielt de offensive spillerne. Vi scorer ikke nok mål når du tenker på hvor mange sjanser vi skaper, fortsatte United-sjefen.

37 år gamle Ronaldo er Uniteds toppscorer denne sesongen med 14 mål.

Lørdag kan den statistikken bli pyntet på mot Southampton. Mye tyder på at portugiseren er tilbake i startoppstillingen etter å ha vært plassert på innbytterbenken mot Burnley tidligere denne uken.

