NTB melder at canadisk politi er i ferd med å gjøre seg klar til å fjerne aktivister som i flere dager har blokkert en viktig grenseovergang til USA med lastebiler.

Meldingen om politiaksjonen kommer som følge av et domstol i Canada har beordret fjerning av demonstrantene som sperrer Ambassador Bridge.

– Vi oppfordrer alle demonstranter til å oppføre seg lovlydig og fredelig, skriver politiet i Ontario i en kunngjøring på Twitter der de varslet om aksjonen.

Ambassador Bridge er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada, hvor varer verdt 323 millioner dollar krysser broen hver dag. Koronaktivistenes demonstrasjoner har fått store økonomiske konsekvenser og ført til problemer blant annet for bilindustrien i både USA og Canada.

Økonomisk skade

Domstolen i Windsor la fram sin ordre etter et rettsmøte som varte i fire og en halv time fredag. Lokalmyndigheter og advokater som representerer produsenter av bildeler, argumenterte med at blokaden forårsaket økonomisk skade både for byen og regionen.

Tilhengere av demonstrantene argumenterte med at en rettslig ordre ville forstyrre retten til å demonstrere på fredelig vis mot vaksinekrav for lastebilsjåfører som passerer grensen.

– Dommeren har bestemt at demonstrantene må forlate stedet innen klokken 19, tvitret ordfører Drew Dilkens i byen Windsor i den canadiske provinsen Ontario da beslutningen var klar. Aktivistene har imidlertid fortsatt sin blokade etter at fristen gikk ut klokken 1 natt til lørdag, norsk tid. Enda flere har også kommet til stedet for å delta.

Opp til politiet

Statsminister Justin Trudeau opplyste fredag til journalister at han vurderer muligheter å for å avslutte protestene, men understreket likevel at å sette inn soldater kun vil være en fjern, siste utvei og noe myndighetene vil unngå for enhver pris.

– Denne ulovlige aktiviteten må avsluttes, og den kommer til å avsluttes, sa Trudeau, som la til at det er opp til politiet å håndtere situasjonen videre.

I tillegg til Ambassador Bridge i Ontario har en annen handelsrute mellom Coutts i Alberta i Canada og Sweet Grass i Montana i USA også vært blokkert av demonstranter i flere dager.

Torsdag ble også grenseovergangen mellom Emerson i Manitoba og den amerikanske byen Pembina i Nord-Dakota blokkert.

