I stedet for å kommandere «morderroboter», vil de fleste amerikanske soldater få en hjelpende hånd fra ting som «kjøreassistentprogramvare» i nærmeste fremtid.

Ifølge Defense One, representerer robottanker og droner som svermer slagmarken bare en liten brøkdel av måtene som det amerikanske militæret vil bruke kunstig intelligens og autonomi på i årene som kommer.

De fleste soldater i den amerikanske hæren vil sannsynligvis først oppleve autonomi som en hjelpende hånd i ulike oppgaver – fra å gjøre det enklere å kjøre, til å samle etterretning, til å administrere baselogistikk – sa autonomieksperter fra industrien og Pentagon torsdag.

Etter hvert som troppene blir komfortable med programvareverktøy som letter på belastningen deres, vil de bygge opp tillit og kjennskap til den fullstendig autonome maskinvaren som til slutt kommer.

Først ut: Rekognosering

Den viktigste militære bruken av autonomi i årene fremover vil være å erstatte de bemannede rekognoseringspatruljene som sender soldater i fare for å speide ut fienden, opplyser Robert Sadowski, sjefrobotikeren ved den amerikanske hærens DEVCOM Ground Vehicle Systems Center.

– Vi skyver virkelig roboter inn i fortroppen, foran formasjonene våre fordi, akkurat nå, bytter kommandører livene til soldater mot informasjon. Vi kan bruke robotikk og autonome systemer for å redusere dette, sa han på arrangementet National Security Innovation Network.

Men selv den private sektoren har ikke utviklet helt autonome flåter av selvkjørende kjøretøy ennå, til tross for tilgjengeligheten av maskinbaserte syn- og sanseverktøy, men som er upraktiske i kamphandlinger.

– Vi kan ikke ta i bruk mange av sensorene som vi gjerne vil anvende, sa Sadowski.

For eksempel er lysdeteksjon for å måle rekkevidde – eller LIDAR – et ganske viktig aspekt for kommersielle autonome kjøretøy. Men på slagmarken betyr LIDAR «de slemme kan se oss også».

Sadowski bemerket også at militære kjøretøyer ikke engang beveger seg på samme måte som kommersielle.

– Jeg må også kunne være informert om terreng og bevege meg i relevante hastigheter. Relevante hastigheter i et kampscenario kan være raske stopp og igangsettinger. Alt dette krever et slags nivå av autonomi som vi tydelig kan se at ikke blir utviklet av kommersielle aktører der ute, sa han.

Mer gjenstår

Ifølge Cory Clothier, leder for det autonome mobilitetsteamet hos ingeniørkonsulentfirmaet Stantec, er flåter av selvkjørende lastebiler fortsatt noen år unna selv i den kommersielle verdenen.

– Det vil ta nærmere fem år før autonom lastebiltransport er på veien. Men jeg tror at det som kommer til å lede veien er campusbasert logistikk … Det er et eksempel på at teknologien faktisk kan håndtere det nå, hvis hastigheten er lav og innenfor et begrenset område, sa han.

Scott Walbrun, seniormedarbeider hos BMWi Ventures, påpekte at venturekapitalmarkedet for autonomi er mye mer mangfoldig enn bare selvkjørende biler som ruller ut av fabrikker. Det er også gründerbedrifter som spesialiserer seg på maskinvare – som LIDAR eller andre sensorer, og programvareselskaper for autonomi. Venturekapitalmarkedet foretrekker disse programvarestartupene fordi de er mindre risikable, sier han.

Mikrotjenester

Denne skjevheten i preferanser er synlig i bilindustrien allerede i dag, med biter av autonomi som sniker seg inn i kjøreopplevelsen; i det Jean-Charles Lede, en autonomiteknologirådgiver ved det amerikanske flyvåpenets forskningslaboratorium, beskriver som «mikrotjenester».

– De venter ikke eller designer splitter nye autonome biler. De tar nåværende biler og modifiserer dem, enten det er for testing eller for operativ bruk. Du kan ikke leie en bil i dag uten å ha en slags kjørefeltassistent eller blindsonesjekking, sa han.

Det amerikanske militæret kan begynne å integrere disse mikrotjenestene i systemer allerede nå – så lenge disse systemene har den åpne arkitekturen som militæret ønsker i fremtidig utstyr. Lede spår at denne gradvise innføringen vil påvirke et annet stort problem som militæret har: Mange operatører stoler rett og slett ikke på autonome systemer.

– Alle disse mikrotjenestene som vi kan begynne å innføre på plattformer vil bidra til å øke tilliten og ærlig talt bekrefte at det fungerer, sa han.

