En studie viser at en tredje dose med vaksine fra Pfizer og Moderna faller betydelig innen den fjerde måneden.

Det viser en studie fra amerikanske helsemyndigheter. Til nå er det dokumentert at vaksineeffekten faller etter to doser, men nå viser det seg at effekten at tredje dose også faller fort, skriver NTB.

Effekten mot viruset var på 87 prosent de to første månedene etter den tredje dosen, men falt til 66 prosent innen den fjerde måneden var over.

Studien konkluderer med at dette bildet styrker viktigheten av at man må vurdere enda flere vaksinedoser for å opprettholde eller bedre beskyttelsen over tid.

