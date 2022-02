annonse

Det er ikke bare tyrkiske lira som mister verdi.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sliter også med fallende popularitet. Grunnen er at den tyrkiske pengeenheten opplever inflasjon på flere titalls prosent.

Verditapet er på det høyeste nivået på tjue år, skriver NTB. Pr. januar 2022 var årlig inflasjon på 48,69 prosent, ifølge tall som nylig ble offentliggjort.

Det var også forrige måned Erdogan, for fjerde gang siden 2019, sparket sjefen for det statlige statistikkbyrået Tuik.

Presidenten var nemlig misfornøyd med byråets inflasjonstall, som han mente var overdrevne. Den politiske opposisjonen og endel økonomer påstår på sin side at inflasjonen er kraftigere enn offisielle data viser.

Denne helgen er det varslet flere demonstrasjoner. Nå viser Erdogan handlekraft ved å senke merverdiavgiften fra 8 til 1 prosent.

Momskuttet omfatter meieriprodukter, frukt, grønnsaker og andre matvarer.

Gjengs makroøkonomisk teori argumenterer for at økende inflasjon best kan temmes med rentehevinger. Erdogan mener derimot at renteøkning gir enda høyere inflasjon.

– Disse kuttene vil hjelpe i vår kamp mot inflasjonen, uttaler Erdogan.

