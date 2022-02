annonse

Komiker Heather McDonald kollapset under et stand-up show, og publikum begynte å le.

Den 51 år gamle komikeren hadde nettopp fortalt en vits som åpenbart var et stikk til vaksineskeptikere.

– Jeg er vaksinert, dobbelvaksinert, boostet, influensavaksinen og har ikke fått covid og Jesus elsker meg, sa hun ifølge TMZ.

Deretter deiser hun i bakken og ligger langflat. Publikum trodde det var en del av showet og begynte å le høyt. Men McDonald ble liggende. Episoden kan sees i klippet under.

