I november 2021 dukket det opp meldinger om at Russland angivelig forberedte invasjon av Ukraina.

Rundt 100.000 russiske tropper var flyttet til grensen mot Ukraina, sa USA. Snart kastet Storbritannia, EU og Norge seg på bekymringene over at Putin gjorde seg klar til å erobre enda et stykke av nabolandet.

Selv mente Kreml at styrkeoppbyggingen var et svar på at USA gjennom NATO hadde gjennomført tidvis uvarslede luft- og sjøøvelser i Svartehavet, rett ved Russland, i tillegg til å utplassere soldater i Øst-Europa.

For at Russland skal trekke tilbake sine styrker, som nå omringer det meste av Ukraina, krever den russiske presidenten Vladimir Putin at NATO reduserer sin aktivitet i land som grenser opp til Russland.

Dessuten vil Putin ha garanti mot ukrainsk NATO-medlemskap.

I flere måneder har USA advart om at en russisk invasjon kan komme når som helst. Blant annet skulle en invasjon finne sted i januar, men uten at dette skjedde.

Nå slår USA igjen full alarm, og har bedt amerikanske borgere umiddelbart forlate Ukraina. Norge og flere andre europeiske har fulgt etter med advarsler om å reise dit. Lørdag ble det også kjent at nederlandske KLM innstiller sine flyvninger til Ukraina.

Russland mener at USA forsøker å eskalere situasjonen med sine stadige advarsler om at Ukraina bare er øyeblikket fra å bli angrepet. Utenriksminister Sergej Lavrov påstår at USA driver en «propagandakampanje» hvis mål er å «provosere».

Etter mange falske alarmer begynner selv Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å miste tålmodigheten. Nå ber han Washington legge frem informasjonen de mener å sitte på.

– All den informasjonen provoserer bare panikk og hjelper oss ikke. Hvis noen har mer informasjon om at det er en 100 prosent sjanse for en invasjon, så kom med det, sier Zelenskyj, gjengitt av NTB.

Samtidig søker ukrainske myndigheter å tone ned USAs krisemaksimerende utspill, som de frykter skal demoralisere ukrainerne og skade landets økonomi.

Ukrainske myndigheter lovpriser derimot den diplomatiske innsatsen fra europeiske land, som de mener har forhindret en russisk invasjon.

– Situasjonen forblir spent, men er under kontroll. Den diplomatiske innsatsen for å dempe spenningsnivået fortsetter, sa utenriksminister Dmytro Kuleba forleden.

Putin nevnte ingenting om invasjon, sier Frankrikes president Emmanuel Macron lørdag med henvisning til sitt fem timer lange møte med Putin i Moskva 7. februar.

– Vi er likevel ekstremt årvåkne og oppmerksomme på den russiske holdningen, for å unngå det verste.

Det siterer nyhetsbyrået Reuters franske myndigheter på.

Lørdag satt Putin i samtale med USAs president Joe Biden. Detaljene fra møtet, som foregikk pr. videokonferanse, er fortsatt ikke offentliggjort.

Dette skjer samtidig som USA etter russisk press har begynt å trekke amerikanske soldater ut fra Ukraina. Soldatene ankom i fjor høst.

