Rasende folkemasser gikk lørdag kveld løs på en mann som sies å ha vært psykisk syk de siste ti-femten årene.

Grunnen var at mannen, som het Mushtaq Ahmed (41), angivelig hadde brent noen sider av Koranen. Ifølge Daily Mail skjedde dette i en moské.

Jeg så ham sette fyr på Koranen, og folk var i ferd med å ankomme kveldsbønnen da jeg ropte at han måtte stanse, sier moskeens forstander.

Politiet kom raskt til stedet for å ta hånd om mannen, men folkemassene rev ham ut av politiets armer og slepte ham med seg.

Dermed var det duket for Pakistans tradisjonelle selvtekt, hvor gatemobben både avsa skyld og idømte straff. Mannen ble steinet til døde.

Da politiet forsøkte å ta mannen tilbake, ble de både slått og kastet stein på. Det er uklart hvor helhjertet politiets anstrengelser var.

Over 300 personer skal ha deltatt i lynsjingen. Så langt er 36 mistenkte pågrepet, i hovedsak folk som bor i området rundt moskeen.

Hendelsen fant sted i Tulamba, en landsby i Khanewal-distriktet i Punjab-regionen.

Dette skjer to måneder etter at en srilankisk fabrikksjef, også da i Punjab-regionen, ble banket opp og satt fyr på etter blasfemi-beskyldninger.

We have zero tolerance for anyone taking the law into their own hands & mob lynchings will be dealt with full severity of the law. Have asked Punjab IG for report on action taken against perpetrators of the lynching in MIan Channu & against the police who failed in their duty.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 13, 2022