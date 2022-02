annonse

«Geografien» er malt av den kjente kunstneren Axel Revold og henger på Hersleb videregående skole på Oslo øst. En forsker mente det var rasistisk slik Resett omtalte i uken som gikk.

– At elevene hver dag må bli konfrontert med Revolds kolonialistiske bilde oppfattes ganske ydmykende. Kolonialismen bygger tross alt på et rasistisk syn som unnskylder umenneskelig utnyttelse av en annen befolkning og del av verden, skrev Rana Issa i Vårt Oslo.

Hun jobber på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo (UiO) og er også styremedlem i Masahat, en norsk organisasjon som jobber for å fremme arabisk kunst og kultur.

Rana ville enten fjerne kunstverket eller endre på det:

Da Vårt Oslo ringte elevrådslederen måtte hun innrømme at hun ikke har lagt merke til kunstverket før. Etter et møte med rektor Astrid Grytt ble de enige om å henge opp et skilt.

– Nå har jeg snakket med rektor, og vi har blitt enige om å henge opp en tekstplakat ved siden av bildet. Jeg vil at det skal stå på plakaten at rasismen og undertrykkingen vi ser her ligger i fortiden og ikke er noe denne skolen står for, sier elevrådslederen, og forteller at bildet kan brukes i undervisning:

– Vi har blitt enige om at vi kan bruke det i undervisningen for å fortelle oss om hvordan verden var før i tiden, og at vi har utviklet oss videre fra den gang. For sånn vil vi ikke ha det i dag.

Hun er avbildet ved siden av Revolds bilde med hijab, og sier at for hundre år siden var det forskjellsbehandling og undertrykkelse.

– Det en historie vi ikke skal glemme bort. Maleriet kan henge der og minne oss på hvor langt vi har kommet og at slikt er noe man ikke gjør på denne skolen.

Rektor er enig, og sier at hun har aldri hørt verken elever, foresatte eller ansatte bli fornærmet eller provosert av kunstverket.

– Kunst kan provosere og tolkes på ulike måter. Kunst er også en fantastisk mulighet til å utvide perspektiver og snakke om vanskelige temaer.

Fakta

Fresken «Geografien» av Axel Revold er fra 1927 og er 650 x 220 cm. Den ble betalt av generalkonsul Peter Krag, som ville utsmykke Oslo-skolene.

Axel Revold ble født i 1887 og døde i 1962. Han gikk på Statens Tegneskole og var elev av Henrik Sørensen. Deretter var han i lære hos den franske maleren Henri Matisse i Paris og ble professor på Statens kunstakademi. Han var sammen med Per Krohg og Alf Rolfsen ledende i «freskoepoken» i norsk kunst. Revold var med på å utsmykke trappeveggene i Universitetsbiblioteket og fresker til Oslo rådhus.

