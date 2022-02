annonse

Flere kommuner har varslet at de vil bytte fylker om regionen brytes tilbake i sine gamle fylkesstrukturer.

Opptil fem av de nye fylkene fra 2020 kan ende opp med å dele seg opp igjen. Mange kommuner vil skifte fylkestilhørighet i etterkant, men kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil ikke love at de får muligheten.

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Hvis en kommune skal bytte fylke, får det konsekvenser for det fylket du forlater og for det fylket som får en ekstra kommune. Det får også betydning for valgkretsene til Stortinget og kanskje mandatfordelingen. Så dette må vi gå igjennom på en ordentlig måte. Så er det Stortinget som til slutt fatter en beslutning, sier Gram til Aftenposten.

Kongsvinger og nabokommunene er blant dem som vurderer å skifte fylke hvis regionreformen smuldrer opp. Dersom Innlandet fylke går inn for å deles opp i Hedmark og Oppland, mener ordfører Eli Wathne (H) at det er aktuelt for kommunestyret å orientere seg mot det nye Akershus, melder NTB.

– Nå skal vi ha en ny utredning. Den er allerede er under arbeid. Men vi har allerede et godt kunnskapsgrunnlag på plass fra forrige runde, så vi snakker nok kun om noen måneder, sier Wathne.

Lignende problemstillinger har dukket opp flere steder i landet. Lier, Hole og Ringerike vil vurdere å slutte seg til Akershus dersom Viken ble oppløst. De lå tidligere i Buskerud. I Alta skal det holdes folkeavstemning i løpet av våren om hvorvidt man vil tilhøre et gjenetablert Troms eller Finnmark.

– Vi vektlegger de lokaldemokratiske hensyn sterkt. Det er derfor vi nå gir tvangssammenslåtte fylker og kommuner muligheten til å reversere dersom de ønsker det, sier Gram.

