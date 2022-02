annonse

Han kaller nei til utenlandskabler for bakstreversk.

– Dette er bakstreversk. Det kan umulig tjene norske forbrukere at regjeringen vil bygge ut havvind som må subsidieres, fordi den ikke er lønnsom uten hybridkabel, sier Rasmus Hansson til Nettavisen.

Regjeringen vil i sin havvindsatsing sende kraften i kabel til Norge og droppe hybridkablene til utlandet. Men dette har fått Miljøpartiet de Grønne til å reagere.

– Nå hadde jeg håpet at regjeringen skulle få ut fingeren. Men uten hybridkabler, ambisiøse mål og rammer for naturvern er regjeringens opplegg altfor lite, altfor sent, sier Hansson, og hevder de somler:

– Regjering etter regjering har somlet noe helt spektakulært i havvindsatsingen, og i dag fortsetter denne regjeringen å somle seg inn i framtiden.

MDG er et av få partier som er for hybridkablene ut av Norge. Det er kabler som kobler vindmølleparkene til EU. Frp, Rødt og Sp er derimot skeptiske til flere utenlandskabler.

Hansson påstår også at Norge kunne hatt de første vindmølleparkene nå, dersom Høyre og Arbeiderpartiet allerede for sju år siden hadde stemt for MDGs forslag om en storsatsing på flytende havvind i Norge. Han tror potensialet er enormt på sikt.

– Havvind kan dekke alt norsk energibehov i all fremtid, og dermed få ned regningen for folk flest, sikre nok kraft til industri og grønt skifte, og samtidig få ned klimautslippene, mener han, og fortsetter:

– Havvind som bare har radialkabel til Norge kommer til å kreve subsidier i lang tid, og subsidiene må betales av skattebetalere eller strømkunder. Det blir ikke billigere strøm av slikt. Da kan vi si snipp snapp snute så var havvindeventyret ute, tror MDG-Rasmus.

