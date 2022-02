annonse

Hertugen av Sussex føler han har et ansvar for å fortsette morens «uferdige» arbeid med å øke bevisstheten rundt HIV.

Prins Harry snakket med tidligere rugbystjerne Gareth Thomas som en del av National HIV Testing Week.

De to snakket om hvordan normalisering av HIV-testing kan bidra til å nå målet om å avslutte nye HIV-tilfeller i Storbritannia innen 2030. I intervjuet ba han instendig folk om å teste seg.

– Hver enkelt av oss har en plikt, eller i det minste en mulighet, til å bli testet selv eller gjøre det lettere for alle andre å bli testet. Hvor enn du er i verden, gå og få en test. La folk få vite at du vet statusen din. Gjør det!

