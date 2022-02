annonse

Canadisk politi begynte søndag morgen å rydde den viktige Ambassador-broen mellom Detroit i USA og den canadiske byen Windsor.

– Arrestasjoner blir gjort, skriver det lokale politiet på Twitter.

Enforcement actions continue at the demonstration area with arrests being made. Vehicles being towed. Please continue avoiding the area. — Windsor Police (@WindsorPolice) February 13, 2022

– Grenseovergangen vil åpne igjen når det er trygt. Jeg overlater beslutningen om når det skjer til politiet og grensemyndighetene, sier Windsor-ordfører Drew Dilkins ifølge New York Times.

Et ukjent antall demonstranter har blitt pågrepet. Tidsfristen en domstol hadde satt for at demonstrantene skulle fjerne seg, løp ut natt til lørdag norsk tid.

På Twitter meldes det at folk har strømmet til for å støtte demonstrantene etter at politiet ble satt inn søndag morgen.

– Selv om politiet er satt inn mot demomstrantene i Windsor og skyver dem tilbake, ser det ut til at folkemengden faktisk vokser. Flere demonstranter kommer til enn det er som drar, skriver en på Twitter.

Even though police have been moving in on protesters in Windsor, pushing them back, the crowd size actually seems to be growing. More protesters are arriving and few are leaving. pic.twitter.com/zC44VwqtUA — Thomas Daigle (@thomasdaigle) February 12, 2022

Demonstrasjonene ved broen har pågått i snart en uke. Ambassador Bridge er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada, og varer verdt 323 millioner dollar krysser broen hver dag, melder NTB.

Broen ble blokkert som ledd i aksjonen som startet for flere uker siden mot Justin Trudeaus regjering for oppheving av vaksinekrav og karantene. Det ble startet av kanadiske lastebilsjåførere. Deres konvoi gjennom Canada frem mot hovedstaden Ottawa ble et symbol verden over på protestene mot lockdown og vaksinemandat. Samtidig har kanadiske myndigheter og gammelmedier i inn og utland forsøkt å klistre et stempel på aksjonistene som hvit makt-tilhengere, høyreekstreme og nazister.

